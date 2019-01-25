Собянин: Мы впервые запустили новый формат поддержки молодых предпринимателей

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в качестве спикера в форуме "Молодой предприниматель Москвы", который проходил 25 января во Дворце спорта "Мегаспорт" и собрал около 10 тысяч студентов из разных московских вузов. Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем, наградил победителей конкурса "Лучший сайт стартапа форума" (призом стала возможность участвовать в бизнес-акселераторе для реализации идеи) и рассказал о возможностях организовать бизнес в Москве.

- Мы впервые запустили новый формат поддержки молодых предпринимателей, целую серию семинаров, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Это очень важно, что вы решили стать бизнесменами. Москва - город возможностей и город-вызов. Здесь есть возможность организовать бизнес во всех направлениях: от социального до торгового, от банковского до научного. Здесь сконцентрировано много ресурсов, профессионалов, но и сотни тысяч конкурентов. Для того, чтобы победить нужно быть упорными, не сдаваться.

Сергей Собянин напомнил, что в столице развивают здравоохранение, культуру, транспорт, проводят благоустройство города, что способствует развитию бизнеса.

- Здесь много студентов, они тоже хотят стать успешными и у них есть вопросы. Например, в ваши студенческие годы устраивали подобные форумы? - спросил ведущий форума, шоумен Илья Соболев.

- В мое время не то, что форумы устраивать, те, кто занимались бизнесом, попадали под уголовную статью, - ответил Сергей Собянин.

- Что необходимо, кроме знаний, чтобы стать успешным бизнесменом?

- Нужен характер победителя. В бизнесе без упорства добиться результата невозможно.

- С какого возраста можно начинать бизнес?

- Когда человек начинает думать.

Форум "Молодой предприниматель Москвы" - это новый формат образовательного события для школьников, студентов колледжей и вузов. С московскими студентами бизнес-опытом поделились такие предприниматели, как основатель и генеральный директор компания "Мосигра" Дмитрий Кибкало, основатель проекта Siberia Сергей Косенко, основатель онлайн-школы английского языка SkyEng Григорий Соловьев.

Кстати, в помощь будущим предпринимателям будет портал mbm.ru, где работает специальный бесплатный онлайн-сервис по получению комплектов документов для государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.