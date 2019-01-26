Московская канатная дорога делает скидки на 26 и 27 января

На Воробьевых горах 26 и 27 января будут проходить соревнования в рамках Кубка Европы по фристайлу и Кубка мира FIS по сноуборду. На эти два дня Московская канатная дорога вводит специальный тариф «Зритель».

- Стоимость тарифа составит 250 рублей «туда-обратно» (например, от станции «Воробьевы горы» или станции «Лужники» до станции «Новая лига» и обратно от станции «Новая лига» до станции «Воробьевы горы» или станции «Лужники»), - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

По сути, специальный тариф разработан для зрителей, которые придут на соревнования по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика» и по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом», но купить билеты на канатную дорогу смогут все.

Соревнования будут проходить на территории спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы». Вход на зрительские трибуны будет со стороны Воробьевской набережной (место расположения станции канатной дороги «Новая лига»). Зрителями соревнований можно будет стать даже в кабинках, с высоты будет видно одну трассу.

РАСПИСАНИЕ

Кубок Европы по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика»:

- 26 января: 12.00 - церемония открытия соревнований, 12.15 - старт финальных прыжков, 14.15 - церемония награждения;

- 27 января: 12.00 - церемония открытия, 12.15 - финальные прыжки, 14.15 - церемония награждения.

Кубок мира FIS по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом»:

- 26 января: 18.00 - церемония открытия соревнований, 18.30 - старт финальных заездов, 19.45 - церемония награждения;

- 27 января: 18.30 - старт финальных заездов, 19.40 - церемония награждения.