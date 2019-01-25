Снегом завалило парки Москвы: один каток в "Сокольниках" закрыли, а на ВДНХ и в парке Горького все площадки работают

Весь день 26 января коммунальщики чистят дороги, тротуары. Снег все шел и шел. Белым и пушистым завалило и столичные парки. Убрать снег не успели на бесплатном катке "Гигант" в парке "Сокольники", поэтому его закрыли.

- Закрыли каток "Гигант" с натуральным покрытием. Из-за большого количества осадков и предупреждения травм. Каток будет закрыт до конца дня, а завтра будем смотреть по погоде - дополнительно сообщим о режиме работы в соцсетях, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе парка "Сокольники".

В это же время работает платный каток "Лед". В соцсетях шутят, что в центре парка другая погода.

- А как же каток "Лед"? Ведь он точно также на улице находится. Или в центре парка другая погода? Лишь бы люди на платный шли. У нас обязаны быть бесплатные катки и работать наравне с платными, - написал Тема Логачев.

В парке "Сокольники" объяснили, что на катке "Лед" покрытие искусственное, плюс там чистка и заливка происходит после каждого двухчасового сеанса. А каток "Гигант" чистят и заливают только в ночь, к тому же его площадь больше, поэтому это гораздо сложнее. В выходные чистить каток с помощью техники невозможно сделать - много посетителей и это противоречит правилам безопасности.

Снег убирают на катках на ВДНХ и в Парке Горького. Людей, конечно, меньше, но катаются. А чего унывать? Зима же.

- Мы работаем в штатном режиме. Все объекты "Города Зимы" на ВДНХ открыты: катки "Ракета" и "Цветник", тюбинговая горка, площадка керлинга и юкигассена, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ВДНХ.

- Работаем в штатном режиме, - сказали в пресс-службе Парка Горького.

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