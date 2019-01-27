Во Внуково совершил экстренную посадку самолет, летевший в Грозный

Сегодня утром самолет компании «Ютэйр», летевший в Грозный, был вынужден вернуться в столичный аэропорт и совершить экстренную посадку. По данным «КП», «Боинг 737» должен был отправиться сегодня в 10:40, но вылетел с опозданием на 22 минуты. Однако вскоре после взлета командир экипажа принял решение разворачиваться и садиться во Внуково.

По словам источника в аэропорту, в полете у самолета «возникли проблемы с одной из систем».

- Борт сел без происшествий, никто из пассажиров не пострадал, - заявил источник. - Пассажиры будут отправлены в Грозный резервным бортом.

- Аэропорт работает в штатном режиме, - уточнила «КП» пресс-секретарь Внуково Мария Шаравина. - Видимость - 900 метров, ветер - 4 метра в секунду, идет небольшой снег. Самолеты отправляются. На некоторых рейсах есть небольшие задержки, они связаны с обработкой лайнеров противообледенительной жидкостью.