Кто на самом деле загрязняет небо над российскими городами

В пятницу в СМИ опубликовали список регионов страны с самым загрязненным воздухом. Данные взяли из доклада, подготовленного в Министерстве природных ресурсов РФ. Первое место в этом антирейтинге у Забайкальского края, следом идут Хакасия, Мурманская область и Красноярский край.

Нельзя сказать, что список удивил экологов. Чита и Красноярск вместе с еще десятью проблемными с точки зрения воздуха городами России вошли в нацпроект «Экология» по направлению «Чистый воздух».

Тем не менее комментариев рейтинг вызвал немало. Многие успели обвинить в сложной экологической обстановке крупные заводы и комбинаты. Но если присмотреться, ситуация выглядит по-другому.

Чита

- Зимой Чита, особенно центр города, фактически непригодны для проживания. Особенно когда ветра нет, - констатирует директор Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН Николай Сигачев.

Причина такого бедственного положения — сложная ситуация с отоплением. Подключаться к центральным сетям дорого, вот люди и отапливаются с помощью котельных. Причем делают так не только в частных домах, на угле живут многие торговые центры, административные здания, даже киоски. Практически никакого надзора за этими котельными нет, стало быть, никто не заботится устанавливать хоть какие-то системы очистки.

Другой серьезный фактор, влияющий на атмосферу в городе, автомобили. Как ни странно, по числу машин на душу населения Чита обходит Москву и уступает только Владивостоку. При этом большинство автомобилей старые. Отсюда и превышение содержания вредных веществ в атмосфере над городом в 22 раза.

При этом в регионе есть пример бережного отношения к окружающей среде. В 2017 году открылся Быстринский горно-обогатительный комбинат. Производство оснащено современными золоуловителями и фильтрами, которые сводят выбросы в атмосферу к минимуму.

Красноярск

Многие комментаторы рейтинга Минприроды, увидев наверху списка проблемных регионов Красноярский край, только махнули рукой. Ну, мол, тут все понятно — Норильск. Действительно, там действует крупный горнодобывающий и металлопроизводящий комбинат.

- Нужно понимать, что выбросы бывают разные. В Норильске это диоксид серы. Этим веществом обрабатывают виноградники, используют в пищевой промышленности в качестве консерванта. То есть это не что-то очень вредное, - объясняет директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. - И при этом компания «Норильский никель» претворяет в жизнь колоссальные природоохранные мероприятия. Показательным было решение закрыть никелевый завод в Норильске.

Но цифры статистики говорят, что в краевом центре ситуация хуже. И если на производстве можно принять меры для снижения воздействия на окружающую среду (что и делается), то в случае с Красноярском все куда сложнее.

Как и в Чите, тут играет роль совокупность факторов. Начиная от географического положения — Красноярск стоит в глубокой котловине, укрытый от ветров Восточными Саянам. В середине прошлого века на Енисее возвели Красноярскую ГЭС, благодаря которой даже в сорокаградусные морозы вода в реке не замерзает. В безветренную погоду город накрывают облака водяного пара.

Еще один фактор — это уголь. В 150 километрах от Красноярска находится Бородинский угольный разрез. Топлива там хватит лет на 500. А вот разработанных газовых месторождений поблизости нет. Приходится топить углем. На нем работают местные ТЭЦ, котельные и печи в частных домах. В год все они в совокупности выбрасывают в атмосферу тонны золы.

Как следствие — 40-50 дней в году в городе действует режим «черного неба». Это значит, что из-за сочетания безветренной погоды и высокой влажности в воздухе скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, пыль и дым.

Городские и краевые власти проблемы понимают. В конце концов, они тоже люди, которые дышат этим воздухом. Поэтому в Красноярске работает программа озеленения. Поэтому есть поэтапный план модернизации ТЭЦ и котельных. В частности, на ТЭЦ-1 в рамках федерального проекта «Чистый воздух» построят новую дымовую трубу, которая заменить три старых.

- Проблемы в Красноярске решаются, состояние воздуха улучшается благодаря закрытию котельных, - отметил Пукалов.

Мурманск

Заполярный город у людей из других регионов плохо ассоциируется с экологическими проблемами. Скорее наоборот: морозная свежесть, Баренцево море... И во многом эти представления верны. Даже один из самых больших в стране портов не сильно портит картину.

Но есть в Мурманской области город Апатиты — второй, кстати, по величине в регионе. Именно его, а не областной центр эксперты в один голос называют самым грязным населенным пунктом области.

Здесь расположен, в частности, горно-обогатительный комбинат АО «Апатит», на котором производят фосфатное сырье. Еще в 2016 году Минприроды называл это предприятие главных загрязнителем воздуха в регионе. Исследователи из Института экологии НИУ ВШЭ подсчитали, что именно в Апатитах самая большая в регионе заболеваемость онкологией – 18 случаев на тысячу человек.

При этом другие крупные предприятия Мурманской области планомерно снижают воздействие на экологию. Так, Кольская ГМК за последние горы в разы сократила выбросы диоксида серы.