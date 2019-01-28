2019-01-28T02:07:59+03:00
Общество

Наше Подмосковье. 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда вчера отмечали по всей России

[фото-факт]
Поделиться:
Фото: Иван ВОДОПЬЯН­ОВФото: Иван ВОДОПЬЯН­ОВ
Изменить размер текста:

И Московская область, конечно же, не стала исключением. Здесь сегодня проживают 1148 блокадников, а также 123 ветерана войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Все они получат единовременные выплаты от Московской области и Санкт-Петербурга.

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил с памятной датой жительницу Одинцова Галину

Шаюк и вручил ей памятный знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Вчера Галина Николаевна отметила свое 81-летие. Блокаду она пережила совсем маленькой - когда фашисты взяли город на Неве в кольцо, ей было всего три годика. Отец погиб на фронте в 1942-м. А их с мамой эвакуировали в 43-м. Впоследствии Галина Шаюк вышла замуж за военного и переехала в Подмосковье. Сейчас она возглавляет районную организацию «Блокадники Ленинграда». У пенсионерки двое сыновей, шесть внуков и уже четыре правнука.

- Мы пришли к вам сегодня, чтобы поздравить с днем рождения и вручить вам памятную медаль - как раз в день снятия блокады, - сказал Андрей Воробьёв. - Хочу вам пожелать здоровья и всего самого доброго!

- Для меня большая честь получить эту награду! - ответила Галина Николаевна. - Наша организация также отмечает этот торжественный день, мы общаемся со всеми блокадниками Подмосковья.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Марина Юденич: Безнравственно тратить миллиард, пока людей из бараков не переселили
Известная писатель и глава СПЧ по Подмосковью прокомментировала «КП» скандал, который возник в сети после ее встречи с жителями подмосковного Королева, посвященной «историческому кварталу», который надо либо сносить, либо реставрировать.
Парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января 2019 года. Прямая онлайн-трансляция
В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный парад парад, посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая онлайн-трансляция начнется в 10:00 мск 27 января 2019 года
Артур Чилингаров - о скандальной статье немецкой журналистки: Я пережил блокаду 5-летним ребёнком. И мало ли что там пишут... Мне на это наплевать
Знаменитый полярник в эфире Радио "КП" прокомменитровал публикацию Зильке Бигальке*, осудившей празднование снятия блокады Ленинграда [аудио]
Геннадий Онищенко: Да не бойтесь вы снегопада - это же зима! А вот лыжню по улицам прокладывать не надо
Экс-главсанврач России, а ныне - первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию сделал важные зимние заявления в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
Прогноз погоды в Москве на 27-30 января 2019: к среде синоптики обещают потепление до +2 градусов
С начала года более 10 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья
Почти 2,4 млн столичных студентов получили карту москвича
Московское метро продлят до аэропорта Внуково
В Москве на съезде с ТТК перевернулся грузовик
В Подмосковье установят видеокамеры, способные распознавать лица
В Москве ввели 11 новых объектов здравоохранения в 2018 году
Посетителей эвакуировали из подмосковного ТЦ из-за образовавшейся трещины
В Шереметьево пресекли попытку ввоза валюты из Гонконга
Жители Подмосковья стали чаще болеть корью
Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя
В Москве сократилось количество нарушителей при парковке
В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар
Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков