Наше Подмосковье. 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда вчера отмечали по всей России

И Московская область, конечно же, не стала исключением. Здесь сегодня проживают 1148 блокадников, а также 123 ветерана войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда». Все они получат единовременные выплаты от Московской области и Санкт-Петербурга.

Губернатор Андрей Воробьёв поздравил с памятной датой жительницу Одинцова Галину

Шаюк и вручил ей памятный знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Вчера Галина Николаевна отметила свое 81-летие. Блокаду она пережила совсем маленькой - когда фашисты взяли город на Неве в кольцо, ей было всего три годика. Отец погиб на фронте в 1942-м. А их с мамой эвакуировали в 43-м. Впоследствии Галина Шаюк вышла замуж за военного и переехала в Подмосковье. Сейчас она возглавляет районную организацию «Блокадники Ленинграда». У пенсионерки двое сыновей, шесть внуков и уже четыре правнука.

- Мы пришли к вам сегодня, чтобы поздравить с днем рождения и вручить вам памятную медаль - как раз в день снятия блокады, - сказал Андрей Воробьёв. - Хочу вам пожелать здоровья и всего самого доброго!

- Для меня большая честь получить эту награду! - ответила Галина Николаевна. - Наша организация также отмечает этот торжественный день, мы общаемся со всеми блокадниками Подмосковья.