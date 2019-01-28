Заболевшие корью дети не были привиты

Ученики московских школ с диагнозом "корь", в которых объявили карантин, не были привиты от этого заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее на сайтах двух московских школ (№1797 «Богородская» и №1434 «Раменки») появилась информация о введении карантина по кори.

«С 25 января 2019 года по настоящее время в двух школах Москвы зарегистрировано два очага заболевания корью. В школе №1434 заболели трое детей из одной семьи. Все заболевшие дети с рождения не привиты против кори по причине отказа родителей от проведения профилактических прививок. Кроме этого, зарегистрирован один случай кори в школе №1797 ребенок также не привит», - объяснили в пресс-службе.

Теперь в школах на карантине, по данным управления, идёт противоэпидемическая работа. Врачи проводят медицинские осмотры контактных, профилактическую иммунизацию, медицинское наблюдение за контактными лицами.

При этом в школах усилили противоэпидемический режим и отменили массовые праздники и другие мероприятия.

Как отметили в ведомстве, из-за сложившейся в учебных заведениях ситуации установлен временный отказ в приеме на работу или отстранение от работы сотрудников, не привитых против кори и не болевших корью сроком на 21 день. Помимо этого, в школу на карантине запрещается ходить не привитым и не болевшим корью детям и подросткам в течение на 21 дня.

В Роспотребнадзоре напомнили, что корь - острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Если случится контакт с больным людей, не привитых от этой инфекции и ранее не болевших, то они заболевают в 100% случаев. Первую прививку детям обычно делают в возрасте 12 месяцев, вторую - в шесть лет, то есть перед поступлением в школу.

«При нарушении сроков введения первая прививка может быть проведена ребенку в любом возрасте, вторая прививка проводится детям после шести лет не ранее чем через три месяца после первой», - уточнили в пресс-службе.

Профилактика кори признана приоритетным направлением деятельности и находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Москве.

Вакцины против этой инфекции создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. Иммунизация против кори проводится в рамках «Национального календаря профилактических прививок» и «Регионального календаря профилактических прививок». Сюда входит вакцинация в 1 год и ревакцинация в 6 лет. При этом не привитые и не болевшие корью дети с 1 года до 18 лет, а также взрослые до 35 лет (декретированные контингенты до 55 лет) также должны сделать прививку.

Как отмечают в пресс-службе Управления, сейчас в Москве вакцина против кори имеется в достаточном количестве для проведения как плановых, так и внеплановых прививок по эпидемиологическим показаниям. Привиться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Адреса и телефоны поликлиник - на сайте: www.mosgorzdrav.ru. Телефон справочной линии: 8(495) 318-00-11

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Памятка для родителей «Профилактика кори»

Как происходит заражение?

Корь - вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая восприимчивость. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью. Вирус может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов - одновременно заболевают дети, проживающие на разных этажах дома. Период от контакта с больным корью и до появления первых признаков болезни длится от 7 до 14 дней.

Первые признаки болезни

Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения температуры до 40 градусов С. Чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк, кашель и практически полное отсутствие аппетита. Очень характерно для кори появление конъюнктивита - воспаления слизистой оболочки глаз, которое проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем - появлением гнойного отделяемого. Эти симптомы продолжаются от 2 до 4 дней. На 4 день заболевания появляется сыпь, которая выглядит, как мелкие красные пятнышки различных размеров (от 1 до 3 мм в диаметре), со склонностью к слиянию. Сыпь возникает на лице и голове (особенно характерно появление ее за ушами) и распространяется по всему телу на протяжение 3-4 дней. Для кори очень характерно то, что сыпь оставляет после себя пигментацию (темные пятнышки, сохраняющиеся нескольких дней), которая исчезает в той же последовательности, как появляется сыпь.

Могут ли случиться осложнения от болезни?

При заболевании корью могут возникать довольно серьёзные осложнения. В их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда и такое грозное осложнение как энцефалит (воспаление мозга).

Необходимо помнить о том, что после перенесенной кори на протяжении достаточно продолжительного времени (до 2-х месяцев) отмечается угнетение иммунитета, поэтому ребенок может заболеть каким-либо простудным или вирусным заболеванием, поэтому нужно оберегать его от чрезмерных нагрузок, по возможности - от контакта с больными детьми.

Можно ли заболеть ещё раз после выздоровления?

После кори развивается стойкий пожизненный иммунитет. Все переболевшие корью становятся невосприимчивы к этой инфекции.