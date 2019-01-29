Как корреспондент «Комсомолки» с дорожным патрулем машины после снегопада откапывала

Когда в выходные столицу замело, дорожный патруль оказался незаменим: вытягивали из сугробов, помогали машины откопать и согревали горячим чаем тех, кто мерз на дорогах. В рейд по московским дорогам вместе с экипажем с позывным «690» отправилась корреспондент «Комсомолки».

- Вот это машина! Зверь! - восхитилась я, когда впервые увидела огромный зеленый джип Volkswagen Amarok.

Я - на заднем сиденье. Впереди двое патрульных. За рулем - Виктор Аникин, рядом с ним со служебным зелененьким планшетом в руках его напарник Егор Журавлев.

Едем к маршруту патрулирования на МКАД по Рязанскому проспекту. В крайнем левом ряду (а их тут всего два) «Шкода» на аварийке. Над капотом склонился молодой водитель. Взгляд парня - боль.

- Два месяца ездил - не ломалась, а тут беда. Заглохла, и все, - дрожащим голосом пробормотал Александр.

За выходные с московских улиц вывезли около 800 тысяч кубометров снегаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока Егор устанавливает дорожные конусы, Виктор осматривает движок и почти с ходу выносит вердикт:

- Полетел трамблер! Нужно на автосервис гнать.

На дороге стоим всего пару минут, а за нами уже пробка километра на два. В кузове пикапа тросы на все случаи жизни. Цепляем бедолагу. Пять минут - и Рязанский проспект поехал. «Шкоду» отогнали на ближайший островок безопасности.

Движемся дальше с патрульной скоростью 40 - 60 километров час. Егор просматривает рабочую программу Мостранса, где есть свежие данные о ДТП и заторах.

На МКАД, недалеко от пересечения с Рязанским проспектом, от одного из торговых центров на главную дорогу пытается выехать фура. Очередная жертва снегопада.

Колеса крутятся вхолостую, все больше погружаясь в снежную кашу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/688374" frameborder="0"></iframe> Снежный буран в Москве.Снег будет идти 45 часов и выпадет почти половина месячной нормы осадков. Доставайте лопаты, не садитесь за руль. А лучше оставайтесь дома с кружкой горячего какао

- Груженый?

- Был бы груженый, давно бы вырулил, - ворчит дальнобойщик.

- Тут надо с разгона, - резюмировали патрульные.

Но попробуй разогнаться на МКАД в обеденный час пик. Патрульные перекрыли движение по двум крайним правым полосам. Рывок, еще рывок - и вот уже фура выбралась из колеи.

- Спасибо, парни! - прокричал дальнобойщик.

- У нас в воскресенье семь таких бедолаг было. На МКАД пробка из-за снегопада, и тягачи в горку ехать не могли. Ну так мы их брали на буксир. Благо у нас под капотом 180 «лошадок», - рассказал Виктор.

Высота сугробов в Москве

Разговор прервал Егор. На его планшете высветилась информация о ДТП.

- Едем на Волгоградский проспект, - скомандовал он.

Эту аварию видно издалека. Желтый автомобиль такси влетел прямо в сугроб и протаранил дорожный столб. На месте уже сотрудники ГИБДД.

- Помощь нужна? - поинтересовался Егор.

- Нет, он сам выедет,- махнули рукой гаишники.

.

Заглядываю в салон такси. А водитель-гастарбайтер снимает меня на камеру мобильного телефона и машет рукой. Странное поведение бомбилы объяснили автоинспекторы.

- Он сейчас на судебно-медицинскую экспертизу поедет. Или под кайфом, или пьяный - вот и не заметил сугроба! Хорошо без пассажиров.

Всего за четыре часа наш экипаж выполнил семь заявок. Но это не самый напряженный день. За смену наши герои наматывают до 400 километров, а счет спасенным автомобилистам уже давно не ведут.

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