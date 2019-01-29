2019-01-29T14:26:19+03:00
Общество

В Москве не состоится Четвертый зимний велопарад

«КП» выясняла, почему мероприятие перенесли в Королев
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Отважные участники зимнего велопарада 2017-го года, запомнившегося морозной погодой.Отважные участники зимнего велопарада 2017-го года, запомнившегося морозной погодой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В этом году не нужно доставать теплые комбинезоны, термобелье и велосипеды, потому что масштабного Четвертого зимнего велопарада от 3-й Фрунзенской улицы до парка «Зарядье» не будет. Мероприятие не согласовали в Департаменте транспорта.

- Мы сделали все возможное, чтобы согласовать и провести 3 февраля любимый многими зимний велопарад. Провести на достойном уровне, с возможностью безопасного участия людей всех возрастов. Но сегодня комиссия по перекрытиям Департамента транспорта почти дала нужное согласование, но выдвинула требование предоставить большегрузную технику для перекрытия дорог, - рассказал «Комсомольской правде» Владимир Кумов, куратор проекта Let's bike it!, организатор Московского Велопарада.

Выполнить это требование за 1,5 недели до мероприятия, по словам организаторов, невозможно. Хотя в прошлые годы большегрузы предоставлял город. Зимние велопарады в столице вызвали большой интерес. Если в 2016 году участников было около 3000, из-за сильного мороза в 2017 году (на улице было -27 градусов) приехало всего 500 человек (но участвовали!), а в 2018 году участников было уже более 3000.

Однако, чтобы не омрачать зимнее велодвижение в этом году организаторы Let's bike it! договорились провести велопарад в подмосковном Королеве. Маршрут будет кольцевой, протяженность 12 км.

- Сбор участников пройдет 3 февраля в 13.00 на площади перед Дворцом культуры имени М.И. Калинина (улица Терешковой, 1), - сказал Владимир Кумов.

КСТАТИ

Велопарадов теперь вообще не будет в Москве? Команда Let's bike it! надеется, что им удастся согласовать другие мероприятия.

- На днях мы запустили процесс согласования большого Московского Велопарада на Садовом кольце в Единый день велопарадов 26 мая, - говорит Владимир Кумов, куратор проекта Let's bike it!, организатор Московского Велопарада.

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