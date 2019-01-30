Раскрываемость преступлений в Москве - на самом высоком уровне

Недавняя громкая кража картины Куинджи из Третьяковки раскрыта в считаные часы благодаря системе распознавания лиц. Новинка уже стала настоящей революцией в поиске и раскрытии преступлений. К ней подключат большинство камер, которые сегодня работают в городе.

Столичные власти за последнее десятилетие систематически помогают полиции города модернизировать материально-техническое оснащение. Технологии безопасности не стоят на месте. Город обеспечивает сотрудников служб безопасности современным оборудованием. В январе этого года полиция Москвы получила 16 мобильных криминалистических лабораторий. «Они оснащены самым современным оборудованием. Это и квадрокоптеры, и специальные фотоаппараты, лазерные аппараты для определения расстояний и так далее», - отметил мэр Сергей Собянин. Теперь время для освобождения дороги для проезда сократится с шести часов, которые были в 2017 году, до часа после начала использования этой техники.

За последние десять лет Москва стала более спокойным и безопасным городом. Если сравнить сегодняшние показатели с 2010 годом, то особенно заметна разница.

- Количество преступлений в городе уменьшилось на четверть, а число убийств, грабежей, квартирных краж, угонов машин сократилось в разы, - отметил мэр Сергей Собянин. - Такими показателями может гордиться любой город мира и любая правоохранительная система. Мы об этом говорим очень редко, скромно, считаю, что это большая заслуга всего коллектива Главного управления внутренних дел. Хочу сказать вам огромное спасибо от имени москвичей!

По его словам, раскрываемость преступлений в Москве находится на самом высоком уровне за последние десять лет.

ЖИТЕЛЯМ СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНЕЕ

Для городских служб 2018-й стал настоящим экзаменом на прочность. В столице прошли выборы Президента России и мэра Москвы. А летом чемпионат мира принимал тысячи футбольных болельщиков. Гости и жители не скрывали своего восторга от чемпионата. Высокую оценку организации и уровня безопасности также дала FIFA, отдельно отметив систему наблюдения.

«После отдельных матчей на улицы Москвы выходило более миллиона человек. И тем не менее город работал в нормальном режиме, движение практически не прекращалось, скорость движения на дорогах была такой же, что и в прошлые годы. Сотрудники полиции были дружелюбно настроены к гостям, но в то же время четко выполняли свои обязанности и обеспечивали безопасность», - отметил Сергей Собянин.

Улучшение ситуации с безопасностью в Москве стало возможным благодаря разработанному и выполняемому руководством города комплексу мер. Борьба с преступностью ведется с помощью городского видеонаблюдения, системы мониторинга криминогенной обстановки, безопасности на дорогах, предупреждения чрезвычайных ситуаций, миграционного контроля. Приоритетом правительства столицы и лично Сергея Собянина стало превращение Москвы в безопасный город.

- В метро иногда проверяют мои вещи в специальном сканере на входе на станцию, - говорит москвичка Анастасия. - А рядом со мной слышу, как некоторые пассажиры во время проверки возмущаются, мол, опаздываем. Но ведь это наша безопасность! Мне теперь стало как-то спокойнее ездить в метро, когда вижу такие проверки. Спасибо тем, кто делает жизнь москвичей комфортнее и безопаснее.

Цифры и факты

ВИДЕОКАМЕР ВИДИМО-НЕВИДИМО

Автопарк в столице растет. Чтобы на дорогах водители чувствовали себя спокойно, по поручению Сергея Собянина в столице разработали регламент взаимодействия оперативных служб города по ликвидации последствий аварий на улицах Москвы. Время прибытия оперативных служб должно составлять не более 15 минут, а следственно-оперативных групп - не более 30 минут. А на устранение последствий аварии дается не больше одного часа. Теперь благодаря этим правилам среднее время ликвидации последствий ДТП снизилось на 42 процента, а время приезда следственно-оперативных групп - на 20 процентов.

В 2011 году в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Москве запустили центр автоматизированной фиксации административных правонарушений. На городских улицах действует несколько тысяч комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Их поставили в местах с повышенным риском аварий и на выделенках.

СКАЗАНО

«За последние восемь лет мы провели капитальный ремонт 200 объектов для столичной полиции и других правоохранительных органов. Это и здания райотделов полиции, и спортивные площадки, и жилые дома для сотрудников».

(Сергей СОБЯНИН - на открытии здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве в январе 2019 г.)

Сотрудники службы «Дорожный патруль» обеспечивают безопасность на всех участках дорог.Фото: Павел КЛОКОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Дорожный патруль» спешит на помощь

В мае 2017 года в столице начался эксперимент с новой службой Центра организации дорожного движения - «Дорожный патруль». Сотрудники службы должны при необходимости помогать водителям. Кроме того, патруль обеспечивает бесперебойное движение транспорта и безопасность на всех участках дорог.

Если вдруг случится авария, тогда «Дорожный патруль» спешит на помощь водителям и другим дорожным службам. Ему поручают разруливать ситуации при поломках машин на дорогах. Сотрудники консультируют автомобилистов, как правильно оформить европротокол при незначительных авариях, и помогают отбуксировать машину с дороги в безопасное место.

Кстати, у всех сотрудников «Дорожного патруля» есть сертификат спасателя. Каждый из этих помощников водителя может оказывать первую медицинскую помощь. Сегодня к круглосуточной работе семь дней в неделю готово 67 экипажей, или 150 сотрудников «Дорожного патруля». Машины с ярко-зеленым кузовом оформлены в едином стиле Центра организации дорожного движения.