«Она при нас повторила - «Я сказала детям: Кому кусок человеческого мяса?»

Следственный комитет проводит проверку по жуткой истории в подмосковных Химках. Учительница физкультуры на уроке у первоклашек объявила «День каннибала»: 8-летний Ваня О. споткнулся, упал, а педагог предложила детям «оторвать ему ноги и руки». Якобы неудачно пошутила. Но дети налетели на своего товарища на полном серьезе. В итоге ребенок попал в больницу с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами.

УВОЛИЛАСЬ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Само ЧП произошло в химкинской школе №22 еще на прошлой неделе, 24 января. Но скандал всплыл, когда об этом случае написали в соцсетях.

В школу приехали Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова и глава Химок Дмитрий Волошин. После разговора с директором и учителями стало ясно, что история - настоящая.

У той самой учительницы физкультуры Ольги Башкировой - 18 лет педагогического стажа. В самой школе рассказывают, что раньше она работала со старшеклассниками, а в этом году ей впервые дали еще и первоклашек.

- Она не может толком объяснить, зачем она это сделала, почему натравила детей на своего одноклассника, - рассказывает Ксения Мишонова. - При этом она не отпирается: да, все было. Она дословно несколько раз повторила нам сказанную тогда фразу: «Я сказала детям: «Кому человеческого мяса?» Лично я считаю, что это не шутка, а образ мыслей этого педагога.

После скандала Ольга Башкирова поспешила уволиться - по собственному желанию.

- Она решила сделать перерыв в педагогической карьере, - сообщили в школе.

После скандала педагог Ольга Башкирова поспешила уволиться по собственному желанию.

РОДИТЕЛЕЙ ТРАВЯТ ЗА ТО, ЧТО ВЫНЕСЛИ «СОР ИЗ ИЗБЫ»

По словам детского омбудсмена, пострадавший мальчик после экзекуции пять дней провел в больнице.

- Ребенок в подавленном состоянии. Его не просто побили, он пережил сильнейшее унижение, - говорит Мишонова. - Поэтому сейчас самое главное - вернуть ребенка в класс. Сам мальчик хочется учиться в этой школе, у родителей тоже нет планов переводить его куда-то еще. Самих детей сложно винить - их учат слушаться взрослых. Вот они и послушались. Однако, на мой взгляд, все родители должны после этого поговорить со своими детьми, объяснить, что так поступать нельзя было.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уполномоченная по правам детей рассказывает, что родителям пострадавшего мальчика сейчас пытаются устроить травлю в соцсетях. Папы и мамы некоторых других учеников школы считают, что эту ситуацию достаточно было просто обсудить с педагогом, не выносить сор из избы, так сказать.

- Ольга Александровна - нормальный учитель, на уроках я ни разу не ощущала какого-то жестокого обращения, - заявила «КП» десятиклассница Карина Конова (имя изменено). - Мало ли что ребенок мог нафантазировать, рассказать своим родителям?

Словом, часть школы встала на защиту педагога.

Следственный комитет пока проводит доследственную проверку.

ЗВОНОК В ШКОЛУ

«Она не ожидала от детей такой реакции»

- Да, некоторые некорректные вещи учитель позволила себе, - прокомментировала инцидент в эфире Радио «Комсомольская Правда» директор химкинской школы №22 Наталья Данилюк. - Она не ожидала от детей такой реакции. Трое учеников устроили потасовку, поучаствовала еще одна девочка, четвертая. В итоге ребенок пострадал. После этого он провел в школе целый день, жалоб на здоровье у него в школе не было. Его забрала из школы няня. Ей он тоже не жаловался. Он начал жаловаться на боль в голове только вечером родителям. Поэтому они его повезли на осмотр в травмпункт. Там рекомендовали оставить ребенка в стационаре с подозрением на сотрясение мозга. Позже диагноз подтвердился.