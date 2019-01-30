2019-01-30T14:41:50+03:00
Общество

«Она при нас повторила - «Я сказала детям: Кому кусок человеческого мяса?»

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова - об истории с первоклассником, которого избили на уроке физкультуры
Александр РОГОЗА@rogozavr
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У учительницы физкультуры Ольги Башкировой за плечами 18 лет педагогического стажа.У учительницы физкультуры Ольги Башкировой за плечами 18 лет педагогического стажа.
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Следственный комитет проводит проверку по жуткой истории в подмосковных Химках. Учительница физкультуры на уроке у первоклашек объявила «День каннибала»: 8-летний Ваня О. споткнулся, упал, а педагог предложила детям «оторвать ему ноги и руки». Якобы неудачно пошутила. Но дети налетели на своего товарища на полном серьезе. В итоге ребенок попал в больницу с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами.

УВОЛИЛАСЬ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Само ЧП произошло в химкинской школе №22 еще на прошлой неделе, 24 января. Но скандал всплыл, когда об этом случае написали в соцсетях.

В школу приехали Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова и глава Химок Дмитрий Волошин. После разговора с директором и учителями стало ясно, что история - настоящая.

У той самой учительницы физкультуры Ольги Башкировой - 18 лет педагогического стажа. В самой школе рассказывают, что раньше она работала со старшеклассниками, а в этом году ей впервые дали еще и первоклашек.

- Она не может толком объяснить, зачем она это сделала, почему натравила детей на своего одноклассника, - рассказывает Ксения Мишонова. - При этом она не отпирается: да, все было. Она дословно несколько раз повторила нам сказанную тогда фразу: «Я сказала детям: «Кому человеческого мяса?» Лично я считаю, что это не шутка, а образ мыслей этого педагога.

После скандала Ольга Башкирова поспешила уволиться - по собственному желанию.

- Она решила сделать перерыв в педагогической карьере, - сообщили в школе.

После скандала педагог Ольга Башкирова поспешила уволиться по собственному желанию.

После скандала педагог Ольга Башкирова поспешила уволиться по собственному желанию.

РОДИТЕЛЕЙ ТРАВЯТ ЗА ТО, ЧТО ВЫНЕСЛИ «СОР ИЗ ИЗБЫ»

По словам детского омбудсмена, пострадавший мальчик после экзекуции пять дней провел в больнице.

- Ребенок в подавленном состоянии. Его не просто побили, он пережил сильнейшее унижение, - говорит Мишонова. - Поэтому сейчас самое главное - вернуть ребенка в класс. Сам мальчик хочется учиться в этой школе, у родителей тоже нет планов переводить его куда-то еще. Самих детей сложно винить - их учат слушаться взрослых. Вот они и послушались. Однако, на мой взгляд, все родители должны после этого поговорить со своими детьми, объяснить, что так поступать нельзя было.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Уполномоченная по правам детей рассказывает, что родителям пострадавшего мальчика сейчас пытаются устроить травлю в соцсетях. Папы и мамы некоторых других учеников школы считают, что эту ситуацию достаточно было просто обсудить с педагогом, не выносить сор из избы, так сказать.

- Ольга Александровна - нормальный учитель, на уроках я ни разу не ощущала какого-то жестокого обращения, - заявила «КП» десятиклассница Карина Конова (имя изменено). - Мало ли что ребенок мог нафантазировать, рассказать своим родителям?

Словом, часть школы встала на защиту педагога.

Следственный комитет пока проводит доследственную проверку.

ЗВОНОК В ШКОЛУ

«Она не ожидала от детей такой реакции»

- Да, некоторые некорректные вещи учитель позволила себе, - прокомментировала инцидент в эфире Радио «Комсомольская Правда» директор химкинской школы №22 Наталья Данилюк. - Она не ожидала от детей такой реакции. Трое учеников устроили потасовку, поучаствовала еще одна девочка, четвертая. В итоге ребенок пострадал. После этого он провел в школе целый день, жалоб на здоровье у него в школе не было. Его забрала из школы няня. Ей он тоже не жаловался. Он начал жаловаться на боль в голове только вечером родителям. Поэтому они его повезли на осмотр в травмпункт. Там рекомендовали оставить ребенка в стационаре с подозрением на сотрясение мозга. Позже диагноз подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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