Онищенко отметил необходимость вакцинации детей от кори

Действия столичного Роспотребнадзора и городских властей в ситуации с заболеванием корью в двух школах Москвы высоко оценил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее на сайтах двух московских школ (№1797 «Богородская» и №1434 «Раменки») были опубликованы сообщения о выявленных случаях заболевания учащихся корью и проводимых там противоэпидемиологических мероприятиях.

- Те две школы, в которых были выявлены случаи кори, не закрыты, они работают, - сказал Геннадий Онищенко. - Классы, в которых были зарегистрированы случаи, там допривили тех, у кого были сомнения. Я высоко оцениваю московские мероприятия, которые проводятся и медиками, и Роспотребнадзором.

По его словам, вся корь, которая есть в Москве, завезена или из Западной Европы, или из Украины.

При этом депутат отметил, что специфического лечения от кори нет. Верным и единственным средством для предотвращения осложнений и смерти от тяжёлой болезни является вакцинация. Сегодня в России прививки от кори сделали 97% подлежащих вакцинации граждан, то есть практически все.

Врачи напоминают, что первая вакцинация проводится в год жизни ребенка, затем - первая ревакцинация перед школой, то есть почти через шесть лет.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, корь - одно из самых опасных в мире вирусных заболеваний.

Корь коварна тем, что если рядом с больным человеком окажутся непривитые люди, то они 100 процентов заболеют. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной покинул помещение. Заболевание нередко оборачивается тяжелыми осложнениями - пневмонией, ушной инфекцией, воспалением мозга - энцефалитом, другими серьезными болезнями, а также может привести к инвалидности и смерти.

Для дополнительной защиты от кори несколько лет назад Россия внесла изменения в Национальный календарь прививок. Возраст, в котором можно сделать бесплатную прививку против кори, увеличился с 35 до 55 лет.