«Дикая реставрация»: москвичам не понравились «изуродованные» рабочие «Сокольников»

На днях москвичи обнаружили, что в Сверчковом переулке маскарон женщины превратился в неандертальца, три года назад на Мясницкой улице «бог» Меркурий на Торговом доме Кузнецова «перекосился» - лицо стало не то грузинское, не то узбекское и с усами. Фейсбучные критики считают, что у реставраторов станции метро «Сокольники» руки тоже растут не оттуда.

- Метро «Сокольники». Еще один пример дикой реставрации. Мэрия в конце 2018 года рапортовала о скором завершении реставрации, о восстановлении уникального витража, но на фоне этого уродливые фигуры на барельефах наглядно говорят нам о том, какой «реставрации» подвергся наземный вестибюль станции, являющейся объектом культурного наследия, - написала в соцсетях москвичка Екатерина Ванеева.

Как оказалось, реставраторы не нарушили первоначальную задумкуФото: Алиса ТИТКО

Кипеш подхватили и другие пользователи. «Жуть, детей пугать», «лопатой реставрировали», «сплошные степные бабы каменные», «как такая работа может быть принята?», «а хорошие скульпторы сидят без работы».

Однако реставраторы, которые возвращали исторический облик «Сокольников», говорят, что ничего не нарушили.

- Барельефы выполнил скульптор Петр Митковицер. У него было необычное для того времени видение искусства. Есть экспрессионизм в живописи, а у него такие черты просматривались в скульптуре. Его фигуры были не натуралистичными, в отличии от большинства рельефов 1930-х годов. И здесь на станции «Сокольники» он показал тяжелый труд обезличенного человека. Черты лица изначально не были четкими. Вот такая была авторская манера, - рассказала «Комсомольской правде» Анастасия Замаренова, главный архитектор проектов реставрации.

Гипс в середине 50-х годов стал разрушаться, поэтому было принято решение укрепить и закрасить черной краскойФото: Алиса ТИТКО

- То есть ваши коллеги ничего не переделывали? - уточняю.

- Нет. Наша задача — качественно провести работы. Мы получили эти барельефы в сложном состоянии. Гипс, из которого выполнен барельеф, вообще неподходящий для улицы материал. Видимо в середине 50-х годов стал разрушаться, поэтому было принято решение укрепить и закрасить черной краской.

В прошлом году реставраторы сняли черный слой краски, нанесли защитные средства и покрыли барельеф белой краской, как это и было в 1935 году.

К слову, работу Петра Митковицера и в годы открытия станции восприняли неоднозначно, также говорили о его непрофессионализме. После критики скульптора не привлекали к оформлению других станций.