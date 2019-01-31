С Москве с 14 января заработал новый порядок оформления разовых пропусков для грузового транспорта. В СМИ появились сообщения о том, что это может привести к сбою поставок продуктов в город. Свои предположения высказали представители союзов, объединяющих поставщиков, транспортников и ритейлеров. Однако в Департаменте транспорта объяснили, что новые правила не повлияют на поставки товаров.

- В Москве не ожидается никаких проблем с доставкой продуктов или грузов. В настоящее время действует 76 000 годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов. Все постоянно работающие логистические компании имеют постоянные пропуска. Возможностью получить разовый пропуск в срок до восьми часов с момента заявки воспользовались 2 000 владельцев грузовых автомобилей, - прокомментировали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Этого количества, по данным Дептранса, более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортным услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва.

В столице также действует следующее правило - с 22.00 до 6.00 для движения по городу пропуск не требуется.

Напомним, в Москве с 14 января изменился порядок оформления разовых пропусков для грузового транспорта. А время, ограничивающее передвижение грузовиков по городу, стало единым в течение всего года, вне зависимости от праздников и времени года – с 6.00 до 22.00.

Это, как объяснили в ЦОДД, упростит водителям порядок въезда в город, так как время всегда будет единое и не возникнет путаницы с днями недели. Удобнее будет и городским службам, которым не нужно будет дважды в год делать перенастройку камер фото и видеофиксации. Ранее график менялся на протяжении года: с 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней, по нерабочим праздничным дням – с 6.00 до 0.00. В остальные дни график был таким – с 6.00 до 22.00.

Не менялись правила относительно автотранспорта грузоподъемностью более 1 тонны - движение в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК запрещено. Также въезд и движение запрещены по МКАД для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн.

Что касается оформления разовых пропусков на въезд в Москву - получить его на одно транспортное средство заявители могут не более двух раз в месяц. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.

Срок действия разового пропуска составит не более пяти суток, а рассматривать заявки теперь будут до восьми рабочих часов. Зачем это сделали? Чтобы повысить качество предоставления госуслуг, а также лишить недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов.

- Будем прикладывать максимальные усилия для того, чтобы необходимые москвичам товары и грузы своевременно доставлялись, но при этом обеспечивалась оптимальная загрузка городских дорог, - отметили в пресс-службе ЦОДД правительства Москвы.

В Департаменте торговли и услуг также назвали невозможными перебои с поставками продуктов в Москву.

- Большинство ритейлеров не пользуются разовыми пропусками, - говорит глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - Время выдачи разовых пропусков увеличилось с трех до восьми часов, но большинство ритейлеров получают пропуска либо на квартал либо на целый год. С многими представителями торговых сетей мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло.

Также он отметил, что СМИ, публикуя сообщения о возможных перебоях с поставками продуктов, могут преследовать собственные спекулятивные цели.

СКАЗАНО

- Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно, - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. - Новые правила мало чем отличаются от тех, что были. Единственное - дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.