Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов

С 14 января изменился порядок оформления разовых пропусков для грузового транспорта в Москве, а время, ограничивающее передвижение грузовиков по городу, стало единым в течение всего года, вне зависимости от праздников и сезона - с 6:00 до 22:00. Слухи о проблемах с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей персональной странице в Twitter и в социальной сети «В контакте».

«Панические слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно, - пояснил мэр. - Новые правила мало чем отличаются от тех, что были. Единственное - дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос».

При этом Сергей Собянин отметил, что тем не менее власти столицы готовы к диалогу со всеми заинтересованными сторонами.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что время выдачи пропусков увеличилось с 3 до 8 часов, но большинство ритейлеров получают пропуска либо на квартал, либо на целый год. В настоящее время действует 76 тыс. годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов, и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска.

При этом, департамент транспорта и департамент торговли и услуг готовы взаимодействовать по этому вопросу с представителями торговых сетей.

- С многими из них мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло, - сообщил глава департамента.

Также он пояснил, что возможностью получить разовый пропуск в срок до 8 часов с момента подачи заявки воспользовались 2 тыс. владельцев грузовых автомобилей.

- Этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортным услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва, - сказал Алексей Немерюк.

Обратим внимание, ранее ряд деловых изданий опубликовали коллективное письмо представителей союзов, объединяющих поставщиков, транспортников и ритейлеров мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой обсудить последствия постановления правительства города об изменении порядка оформления пропусков для грузовых автомобилей и правила их передвижения по Москве.

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Разовый пропуск — не чаще двух раз в месяц

Изменения также коснулись порядка оформления разовых пропусков на въезд в Москву грузового транспорта: получить разовый пропуск (сроком действия не более 5 суток) на одно транспортное средство заявители могут не чаще двух раз в месяц, срок рассмотрения таких запросов увеличился до 8 рабочих часов. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Автотранспорту грузоподъемностью более 1 т, как и прежде, запрещено движение в дневное время в пределах и по ТТК, для грузовых автомобилей с массой более 12 т запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД.