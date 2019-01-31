В мае в Москве оборудуют первый турбоперекресток

Перекрестки с круговым движением недолюбливают не только автомобилисты, но и сотрудники ГИБДД. Аварии на таких участках дорог - не редкость, а понять, кто прав, а кто виноват не всегда бывает просто. Бороться с этой бедой в столичном Центре организации дорожного движения решили с помощью новой разметки. Первый турбокольцевой перекресток оборудуют уже в мае. Экспериментальным станет район Чертаново Центральное — на пересечении улиц Чертановской и Красного Маяка.

Движение по первому турбоперекрестку будет строго регулироваться дорожной разметкой. Проще говоря, никакого лишнего маневрирования. Автомобилистам нужно просто двигаться по прочерченным линиям.

- Большинство направлений выводится по оптимальной траектории при помощи направляющей разметки. Все будет работать по принципу «едущие прямо не должны перестраиваться» . Предполагается, что нововведение позволит снизить аварийность на данном участке, а пропускная способность увеличится на 20 -30 % , - рассказали "Комсомолке" Андрей Мухортиков , заместитель начальника управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры и разработки мероприятий по снижению аварийности ЦОДД.

Перекресток будет оборудован круглосуточной системой видеонаблюдения. Кроме того, новая схема движения появится в автомобильных навигаторах.

Этот перекресток станет пилотным проектом. В случае успеха, в 2020-м приставка "турбо", а вместе с ней и новая дорожная разметка появится на всех столичных перекрестках с круговым движением.