2019-01-31T19:13:00+03:00
Общество

В мае в Москве оборудуют первый турбоперекресток

Новая разметка должна на 30 процентов увеличить пропускную способность и сократить количество ДТП
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Автомобилистам нужно просто двигаться по прочерченным линиямАвтомобилистам нужно просто двигаться по прочерченным линиямФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Перекрестки с круговым движением недолюбливают не только автомобилисты, но и сотрудники ГИБДД. Аварии на таких участках дорог - не редкость, а понять, кто прав, а кто виноват не всегда бывает просто. Бороться с этой бедой в столичном Центре организации дорожного движения решили с помощью новой разметки. Первый турбокольцевой перекресток оборудуют уже в мае. Экспериментальным станет район Чертаново Центральное — на пересечении улиц Чертановской и Красного Маяка.

Движение по первому турбоперекрестку будет строго регулироваться дорожной разметкой. Проще говоря, никакого лишнего маневрирования. Автомобилистам нужно просто двигаться по прочерченным линиям.

- Большинство направлений выводится по оптимальной траектории при помощи направляющей разметки. Все будет работать по принципу «едущие прямо не должны перестраиваться» . Предполагается, что нововведение позволит снизить аварийность на данном участке, а пропускная способность увеличится на 20 -30 % , - рассказали "Комсомолке" Андрей Мухортиков , заместитель начальника управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры и разработки мероприятий по снижению аварийности ЦОДД.

Перекресток будет оборудован круглосуточной системой видеонаблюдения. Кроме того, новая схема движения появится в автомобильных навигаторах.

Этот перекресток станет пилотным проектом. В случае успеха, в 2020-м приставка "турбо", а вместе с ней и новая дорожная разметка появится на всех столичных перекрестках с круговым движением.

В мае в Москве оборудуют первый турбоперекресток Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В мае в Москве оборудуют первый турбоперекрестокФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Город поможет отреставрировать барельефы дома в Сверчковом переулке
В Москве за минувшие сутки выпало 10% месячной нормы осадков
Сладкоежка из Подмосковья украл 30 кг шоколада и самовар
Москвичей попросили пересесть на метро из-за непогоды
В Подмосковье двое мужчин попали под электричку
Появилось видео пожара в Люберцах, где семья спаслась из горящей квартиры
В Подмосковье неизвестный сбил пешехода и скрылся
Москвича поймали на улице с арсеналом оружия
На трассе в Подмосковье перевернулся грузовик
Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега
Прогноз погоды в Москве на 27-30 января 2019: к среде синоптики обещают потепление до +2 градусов
С начала года более 10 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья
Почти 2,4 млн столичных студентов получили карту москвича
Московское метро продлят до аэропорта Внуково
В Москве на съезде с ТТК перевернулся грузовик
В Подмосковье установят видеокамеры, способные распознавать лица
В Москве ввели 11 новых объектов здравоохранения в 2018 году
Посетителей эвакуировали из подмосковного ТЦ из-за образовавшейся трещины
В Шереметьево пресекли попытку ввоза валюты из Гонконга
Жители Подмосковья стали чаще болеть корью
Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя
В Москве сократилось количество нарушителей при парковке
В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар
Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков