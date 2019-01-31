Осторожно, гололед в Москве: после дождя ударил мороз

Еще утром 31 января москвичи жаловались на дождь зимой, сапоги некоторых промокли насквозь. Из-за плюсовой температуры даже закрыли каток "Гигант" в парке "Сокольники".

- Дождь, слякоть, гололед. Что еще нужно 31 января? Мокрая обувь и одежда? Все для вас! Получите, распишитесь! Повезло тем, кто успел достать резиновые сапоги и зонтики. Счастливцы! Остальные сушат носки на батарее, - писал москвич Алексей Михеев.

А уже вечером лужи превратились в катки. Хочется отметить, что синоптики и транспортные службы города предупреждали о перепадах температуры.

- Сегодня наблюдается повышение температурного режима, небольшие осадки перейдут в смешанную фазу, местами гололедные явления, сыро, слякотно, - сообщили в метеобюро "Фобос".

Быть осторожными советуют водителям и пешеходам.

alechapkevich Учитывая, что из-за дождя и оттепели народ передвигается по городу стилем "пьяного пингвина" мастерству этого желуди можно только завидовать

- На улице тепло (ура!), но невозможно скользко. И водителям, и пешеходам сегодня одна рекомендация на всех: будьте очень, очень, очень осторожны, - предупреждают в ЦОДД.

- Столичным автомобилистам рекомендуется быть осторожнее из-за скользких дорог, - сообщили в Информационном центре транспортного комплекса столицы. - При облачной погоде временами будут идти осадки, возможен гололед.

Вечером водителям рекомендовали снижать скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию.

Москвичи уже стали выставлять в интернет фотографии и видео, что тротуары города превращаются в катки.

- За день было все: дождь, снег, сосульки и вот гололед. Что там дальше? Давайте уже 8 марта, - считает москвичка Алла Никитина.

- Я бы сейчас, не отказалась от снега в Москве, который мягко падает и оставляет зимнее настроение, какой-то анриал творится сегодня на улице!!! И когда же, это закончится уже, я пройдя 100 метров на улице по жуткому гололеду, чудом добралась до пункта назначения. Квест какой-то под названием “выживи на дороге", - написала в соцсетях москвичка Екатерина Кустуктурова.

Хотя синоптики сообщили, что за сутки в Москве выпало 10% январской нормы осадков. Тем временем столичные взлетно-посадочные полосы уже стали обрабатывать специальными средствами.

- Используются жидкие и гранулированные химические реагенты, чтобы предотвратить образование гололеда, - рассказали в пресс-службе "Домодедово".

ЧТО С ПОГОДОЙ

Синоптики говорят, что аномалия средней суточной температуры, включая начало следующей недели, составит 8-10 градусов. Оттепельная погода в Москве еще сохранится. Снежный покров будет подтаивать и уплотняться.

- Небольшие осадки ожидаются и завтра, 1 февраля. Ночью прогнозируется сильная гололедица, потому что температура перейдет через 0 градусов к отрицательным значениям, а именно -3 градуса в столице и -6 градусов по области. Днем в столице прогнозируется около нуля и -4 градусов в Подмосковье, - рассказали в Гидрометцентре России.

Небольшие осадки будут и в субботу, 2 февраля, ночью будет около -4 градусов в Москве и -7 градусов по области, днем -1 градус в мегаполисе и -4 градусов в Подмосковье. В воскресенье, 3 февраля, также будут местами небольшие осадки, уже днем потеплеет до +3 градусов в Москве и области. С понедельника ночами будет от -2 до +3° градусов, днем от 0 до +5 градусов. Пройдут небольшие осадки.

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