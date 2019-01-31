В Москве задержали мошенников, которые пытались переоформить квартиру умершей пенсионерки и украли с ее счета 2,2 млн. рублей

У нас тут очередная банда «черных риэлторов». Трех мошенников задержали, когда они пытались по фальшивым документам переоформить на себя квартиру одинокой московской пенсионерки. 88-летняя Анна Сергеевна к этому времени уже два года как была мертва. Только об этом никто не знал - ни дальние родственники, ни госорганы.

А началось все с денег. Сотрудник службы безопасности одного из банков в районе Котловка заметил, что со счета пожилой женщины уходят крупные суммы денег. За несколько траншей набежало целых 2 миллиона 200 тысяч рублей. Хотя в ближайшее к дому отделение Анна Сергеевна давно уже не заходила. Товарищ попробовал связаться с пенсионеркой по телефону. Но номер оказался заблокирован. Бдительный сотрудник банка обратился в полицию. Оперативники примчались по адресу бабули на Севастопольском проспекте. Соседи удивились: старушку они не видели уже очень долго. А в Росреестре выяснилось, что прямо сейчас некий мужчина пытается переоформить на себя квартиру Анны Сергеевны.

Задержаны трое. Москвич и двое приезжих из регионов - один из Омской, другой из Ростовской областей.

- Глава этой группы какое-то время назад работал риэлтором, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Каким-то образом ему удалось получить адреса одиноких пенсионеров, у которых нет близких родственников, то есть - претендентов на наследство. На допросах после задержания он объяснил, что периодически приходил по этим адресам под разными предлогами. Якобы на самом деле он таким образом оценивал состояние здоровья стариков.

Якобы однажды он пришел в тот самый дом на Севастопольском проспекте. Позвонил. Никто не открыл. Дернул ручку, а дверь отворилась. Зашел в комнату, а хозяйка квартиры - преставилась.

- По словам обвиняемого, он не стал никуда сообщать о смерти женщины, - продолжает источник. - Какое-то время труп пролежал в квартире. Риэлтор с подельниками пытались удостовериться, что пенсионерки никто не хватится. Спустя несколько месяцев они нашли в квартире банковскую карту старушки, сделали фальшивую доверенность от ее имени, другие различные документы.

Тело Анны Сергеевны преступники как-то ночью вынесли из квартиры и закопали в подмосковном лесу. (Позже оперативники его нашли. По предварительному заключению судмедэкспертов, следов насильственной смерти действительно не нашли).

Почему никто не хватился пропавшей женщины? Большой вопрос. По словам нашего источника, близких родственников у пенсионерки не было, а с дальней родней она давно уже не поддерживала связь.

Самое интересное, что квартира, в которой жила покойная, была муниципальной. Для аферистов все осложнялось тем, что для оформления права собственности, ее еще нужно было приватизировать. «Черные риэлторы» пытались провернуть все это с помощью целого пакета липовых бумаг. Не успели.

- У сотрудников полиции есть основания полагать, что ранее злоумышленники получили доверенности на право пользования еще несколькими квартирами, расположенными на территории столицы, - сообщили в пресс-службе московской полиции. - Сейчас изучаются изъятые у обвиняемых документы.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям - «Кража» и «Приготовление к мошенничеству».