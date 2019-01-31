Зимнего велопарада не будет в Москве, в Королеве - тоже запретили

Прокатиться на велосипеде по Москве в этом году не получится - Департамент транспорта не согласовал Четвертый зимний велопарад. Было выдвинуто требование предоставить большегрузную технику для перекрытия дорог. Однако, как говорят организаторы, в прошлые годы этим занимался город.

В любом случае, проехать маршрут от 3-й Фрунзенской улицы до Кремля в этом году нельзя, организаторы Let's bike it! договорились провести велопарад 3 февраля в подмосковном Королеве. Маршрут выбрали кольцевой, протяженность 12 км. Но спустя несколько дней и власти Королева передумали. Якобы есть причина - плохая погода. Организаторы говорят, что отмена из-за погоды в истории велопарада впервые.

- Основными целями Зимнего велопарада являются привлечение внимания к возможности использования велосипедов зимой и к проблеме плохой уборки улиц, складированию снега на тротуарах и существующей велоинфраструктуре (и ее почти полному отсутствию), - говорит Владимир Кумов, куратор проекта Let's bike it!, организатор Московского Велопарада.

Но велосипедисты не унывают и предлагают альтернативный вариант - приехать 3 февраля в центр Москвы или любого другого города на велосипеде.

- Приветствуйте других велосипедистов, выкладывайте в соцсети фотографии с хештегом #ЗимнийВелопарад. Чем больше фотографий, тем лучше — этим вы покажете, что ездить на велосипеде зимой возможно. Если не хотите ехать в центр, устройте велопрогулку по своему району. Боитесь ездить по дорогам — прокатитесь по парку, - предлагают участники проекта Let's bike it!

К велопараду команда Let’s bike it! готовилась заранее и печатала значки. Не выбрасывать же их теперь. Вот и решили раздать их 3 февраля всем велосипедистам, которые планируют прокатиться по центру Москвы. Забрать их также можно будет на "Хлебозаводе №9", где пройдет встреча после велопрогулки. А среди всех, кто выложит фотографии с хештегом #ЗимнийВелопарад, на следующей неделе разыграют 5 книг "Велосноб: люди, байки и кураж".

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В этом году не нужно доставать теплые комбинезоны, термобелье и велосипеды, потому что масштабного Четвертого зимнего велопарада от 3-й Фрунзенской улицы до парка «Зарядье» не будет. Мероприятие не согласовали в Департаменте транспорта.