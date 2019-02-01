Архитектура на Чистых прудах: Тетки-неандерталки на фасаде дома Константинова напугали москвичей

Жители столицы в очередной раз митингуют в соцсетях за сохранение исторического облика любимого города. На этот раз в центре внимания оказался дом № 1 в Сверчковом переулке, построенный в 1874 году (недалеко от Чистых прудов). Еще его называют домом Константинова. Москвич Роман Попов оглушил культурную общественность: несколько женских скульптур заляпали раствором до такой степени, что те стали похожи на зооморфных мифических существ.

Дом, о котором идет речь, расположен сразу в трех переулках - Армянском, Сверчковом и Архангельском. В нем располагаются офисы, которые занимают акционерное общество «Зарубежнефть», Центр практической психологии, Союз лесопромышленников России и другие организации. Архитектура и правда необычная. Над окнами второго этажа торчат женские головы, а над окнами третьего - фигуры сидящих красавиц. Я каждую из них осматривал пытливым взглядом и все никак не мог понять, что не так. Нос на месте. Рот и глаза тоже. Пока не дошел до Девяткина переулка. И не увидел шестую женщину, сидевшую над главным входом в нефтяную компанию. Эта барышня выглядит так, как будто ее слепили в ясельной группе детского сада. Уста куда-то исчезли. Глаза заполнились глиной. Нос распух, как у утопленника.

У других горельефов вообще нет лиц (в том числе в Архангельском переулке). Они замазаны чьей-то размашистой рукой. На входе к нефтяникам, занимающим львиную долю здания, меня встретил угрюмый охранник.

- Странно, что только сейчас спохватились, - сказал он. - Последние работы на фасаде, я помню, были лет семь назад.

В «Зарубежнефти» подтвердили, что здание принадлежит им.

- Оно не является историческим памятником архитектуры, - рассказали в пресс-службе компании, - и при передаче его в собственность никаких специальных требований по содержанию со стороны уполномоченных органов города Москвы не выдвигалось. За время нахождения здания в собственности (с 2003 года по Сверчкову переулку и с 2012 года по Архангельскому переулку) АО «Зарубежнефть» проводила косметическую покраску и установку внешней подсветки здания. Работы по реставрации фасада, включая его отдельные декоративные элементы, запланированы на весенне-летний период этого года.

Комментарий москвоведа

«Не важно, какой статус у этого здания»

- У многих эта ситуация вызывает смех, но это смех сквозь слезы, - поделился с «КП» москвовед Павел Гнилорыбов. - Жителям города совершенно все равно, какой у этого дома статус. Главное, чтобы элементы архитектуры оставались в хорошем состоянии, а не вызывали недоумение. Все-таки это не современная инсталляция, а горельефы второй половины ХIХ века. Архитектор - знаменитый мастер эклектики Август Вебер. Два этажа в этом здании надстроили в 30-е годы, когда при Сталине боролись с нехваткой площадей. Вторая реконструкция была в 70-е годы. Но внешний облик, к счастью, сохранился. Если ничего не изменится, соберем подписи. Общество сегодня охотно защищает подобные ценности.

...а этим девицам повезло меньше. Но им обещают вернуть человеческий облик уже этим летом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДЕЖАВЮ

Нимфу превратили в «степную бабу»

Увы, но подобные случаи реставрации в Москве и Санкт-Петербурге далеко не редкость.

Москва, 2015 год, улица Мясницкая

На фасаде торгового дома Кузнецова во время ремонта рабочий решил поправить лицо древнеримского бога Меркурия и подлил монтажной пены. После этого покровителя торговли перекосило, и он стал похож на усатого узбека, торгующего дынями. После скандала реставраторам пришлось воссоздать верхнюю губу Меркурия, скулы, нос и глаза. Сейчас божество выглядит прилично.

Санкт-Петербург, 2015 год, улица Восстания

Здесь пострадала нимфа музыки, украшавшая доходный дом Бадаева. Ее широкие глаза превратили в узкие щели. Губы, некогда приоткрытые, сжали в злобную усмешку. И получила прекрасная нимфа обидное прозвище - «степная баба».

Санкт-Петербург, 2011 год, Адмиралтейский проезд

В центре скандала оказались скульптуры на центральной башне Адмиралтейства, которые не только опухли после реставрации, но и потеряли гендерные признаки.

Официально

«Как удалось выяснить у пользователей дома (в Сверчковом переулке. - Ред.), еще несколько лет назад произошло частичное обрушение скульптуры. Тогда же в рамках ремонта фасадов недостающие части одной скульптуры восстановили, но с очевидными нарушениями первоначального облика. И только благодаря бдительности прохожего спустя как минимум три года это обнаружилось. Руководство Мосгорнаследия в ближайшие дни проведет встречу с собственником здания и обсудит необходимость приведения фасадов здания в порядок».

(Из сообщения пресс-службы Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследия).

В советское время, когда гипсовый барельеф стал разрушаться, его просто замазали черной краской (вверху). Сейчас вернули облик 1935 года (внизу). А то, что лица у рабочих стесаны, - так это от тяжкого труда. Художник так видел!Фото: Алиса ТИТКО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Горожане считают, что рабочих на станции метро «Сокольники» тоже изуродовали

Алиса ТИТКО

Обнаружив, как «одичали бабы» на доме Константинова, москвичи принялись искать изъяны и в других местах. И нашли!

«Метро «Сокольники». Еще один пример дикой реставрации», - написала в соцсетях Екатерина Ванеева.

Однако реставраторы, которые возвращали исторический облик «Сокольникам», говорят, что ничего не нарушили.

- Барельефы выполнил скульптор Петр Митковицер (станция открыта в 1935 году. - Ред.). У него было необычное для того времени видение искусства. На станции «Сокольники» он показал тяжелый труд обезличенного человека. Черты лица изначально не были четкими, - рассказала «Комсомольской правде» Анастасия Замаренова, главный архитектор проектов реставрации. - Мы получили эти барельефы в сложном состоянии. Гипс, из которого выполнен барельеф, видимо, в середине 50-х годов стал разрушаться, поэтому было принято решение укрепить его и закрасить черной краской.

В прошлом году реставраторы сняли черный слой краски, нанесли защитные средства и покрыли барельеф белой краской, как было в 1935 году.

К слову, работу Петра Митковицера и в годы открытия станции восприняли неоднозначно, также говорили о его непрофессионализме. После критики скульптора не привлекали к оформлению других станций.