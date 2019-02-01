2019-02-01T13:15:13+03:00
Происшествия

Модель и бывшую любовь Александра Овечкина лишили прав на 1,5 года за два ДТП в "Шереметьево"

31-летнюю Валерию Соколову задержали после аварий, которые она устроила прямо в аэропорту
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Бывшая подруга Александра Овечкина модель Валерия Соколова.Бывшая подруга Александра Овечкина модель Валерия Соколова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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31-летняя модель Валерия Соколова устроила аварию на дороге в Подмосковье и скрылась с места происшествия. Девушка выехала на встречную полосу на своем Mercedes-Benz Gelandewagen и врезалась в машину, в которой находилась беременная женщина. Якобы модели нужно было срочнее всех прорваться, а не стоять в пробке. После аварии Валерия развернула машину и уехала. Наверное, думала, что получится где-то отсидеться и избежать наказания. Но ДТП сохранилось в видео-регистраторе пострадавшего. Более того, водитель узнал модель и сообщил об этом в полицию. Также рассказал о неадекватном поведении Валерии, якобы она была в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла еще 6 декабря, о ее выходке написали многие СМИ. Тогда же Валерия Соколова решила улететь за границу. Полицейские искали девушку, но ее не было по месту прописки. И только сегодня, 1 февраля, модель вернулась из Америки в Москву, в "Шереметьево" ее и задержали.

- На территории аэропорта "Шереметьево" задержана 31-летняя жительница Пензенской области, которая 6 декабря 2018 года на 25 км автодороги М-9 "Балтия" совершила два дорожно-транспортных происшествия, после чего с места ДТП скрылась, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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В отношении модели уже составлены административные протоколы "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся" и "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" Кодекса об административных правонарушениях РФ.

А Истринский городской суд признал Валерию Соколову виновной и лишил прав управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев (1,5 года).

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Как уточнили полицейские, модель устроила две аварии. Сначала на 25 км автодороги М-9 "Балтия" столкнулась с попутно движущейся автомашиной, после чего попыталась покинуть место ДТП и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где врезалась в другую иномарку.

В соцсетях после первых сообщений об аварии с участием модели вспомнили, что Соколова приехала из Пензы, в Москве встречалась с хоккеистом Александром Овечкиным. Позже любовь прошла, уехала в Турцию работать моделью, родила дочку от местного бизнесмена. Говорят, что турок изменял русской красавице и она вернулась в Москву.

Кстати, после аварии модель продолжала постить фотографии с геолокациями в Московской области и штате Флорида, выгуливать дикую кошку. Скрываться модели удалось всего полтора месяца, а теперь придется ответить по закону за аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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