По итогам новогодних праздников Подмосковье стало самым популярным регионом России

Эксперты подвели итоги активности путешествовавших по России туристов в минувшие новогодние праздники 2018/2019 года. По данным аналитического агентства «Турстар» рейтинг туризма среди регионов России возглавила Московская область.

По общим подсчетам, за год число туристов, ездивших по стране на Рождество и Новый год, увеличилось на 10% - до 7 миллионов человек. 3 миллиона туристов от общего числа побывали в Московской области (прирост потока - те же 10% за год). Причем, Подмосковье лидирует в рейтинге с большим отрывом. Для сравнения, в занявшем второе место Краснодарском крае за праздники побывали 672 тысячи туристов, в Вологодской области (она также вошла в ТОП-3) - 204 тысячи.

Напомним, в конце минувшего года Московская область запустила большой проект «Зима в Подмосковье» - это масштабная программа культурно-массовых развлечений и активностей, охватывающих самые красивые города и местности региона.

- Проект «Зима в Подмосковье» становится брендом - действительно, большое количество отдыхающих и жителей Московской области и Москвы к нам приезжают, - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Наша задача - всегда соответствовать.