Звезда фильма "Такси" приехал в гости к тяжелобольному малышу из Подмосковья

- Я как только фото этого карапуза увидел, сразу решил навестить. Он мне просто в душу запал, - рассказал известный на весь мир исполнитель главной роли в фильме "Такси " актер Сами Насери.

Ярославу звезда мирового кинематографа тоже сразу приглянулся. На коленях у, пожалуй, самого популярного киношного гонщика мальчуган просидел почти два часа. Разглядывая гостя, малыш что-то бормотал и не выпускал из пухлых ручек только что подаренную машинку. Почти такую же, как в фильме "Такси".

Родители Ярослава знаменитость на своей кухне в подмосковной Ивантеевке увидеть не ожидали. Узнав о визите от его русского агента, напекли пирогов и блинов. Но Сами от угощений скромно отказался.

А началось все с того, что пару недель назад волонтеры, которые помогают семье собрать деньги на лечение, попросили актера в одной из соцсетей сделать репост записи. Он не только сделал, но взял и приехал.

Французский актер скромно отказался от угощений и всё время был рядом с мальчиком. Фото : личный архив семьи Сенчуковых

- Ему было интересно все о Ярославе. Он задавал очень много вопросов. Переводчик едва успевала реагировать. Спрашивал о том , что он любит кушать, в какие игрушки играет, ну и про болезнь тоже, - рассказала мама мальчика 24-летняя Дарья Сенчукова.

Сейчас Ярославу год и восемь месяцев. О страшном диагнозе , спинальной мышечной атрофии второго типа , родители узнали , когда ему еще не было года. Это очень редкое и страшное заболевание, при котором постепенно погибают нейроны спинного мозга. Со времен ребенок теряет возможность стоять, сидеть, говорить и дышать. В России такое не лечат. Но в зарубежных клиниках Ярославу готовы помочь. Вот только лечение стоит ну очень дорого.

- Израильская клиника выставила нам счет на 750 тысяч евро, это 57 миллионов рублей, - рассказала молодая мама.

Услышав сумму , французский актер сказал, что найти эти деньги можно.

- Во Франции есть люди, которые даже большие суммы зарабатывают каждый день. Я не в их числе. Были бы деньги , сразу перевел вам всю сумму. Но попробую помочь , расскажу о Ярославе, всем кого знаю, - пообещал актер.

Лечение малыша обойдётся в неподъемную для семьи сумму - 750 тысяч евро. Фото : личный архив семьи Сенчуковых

За два месяца волонтеры смогли собрать почти три миллиона рублей. Но времени мало, болезнь прогрессирует. В семье Сенчуковых сейчас работает только папа Ярослава. Средний доход - 50 тысяч рублей в месяц.

- Самим нам эти деньги никогда не собрать. Но очень хочется верить, что чудо случится и нам помогут, - едва сдерживая слезы сказала Дарья.

Сами Насери на прощание подарил Ярославу вторую машинку - черное БМВ с пультом управления. Теперь это любимая игрушка мальчика.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Если вы тоже хотите помочь вот, банковские реквизиты семьи.

Сбербанк России:

4276 4000 3016 7010

(Дарья Алексеевна С.)

МТС Банк:

5246 0297 0144 0259

(Андрей Александрович С.)

Тинькофф Банк:

5536 9137 9187 9444 (Дарья Алексеевна С.)

ВТБ Банк:

4893 4703 1214 0772 (Дарья Алексеевна С.)

Фото : личный архив семьи Сенчуковых