Собянин открыл круглогодичную ярмарку в Кузьминках

Жители города просили, чтобы ярмарки выходного дня работали круглогодично, а не три дня в неделю. И такие форматы стали появляться, как ярмарка в Кузьминках, которую 1 февраля посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Московские рынки и ярмарки продолжают развиваться. Часть рынков модернизировали, они уже стали точками притяжения, такими модными местами. Также существует целая сеть ярмарок выходного дня, которые тоже требуют особого внимания и модернизации, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По сути – это мини-рынок. Но в отличие от стационарного – ярмарочный павильон собран из быстровозводимых конструкций. При необходимости его можно будет быстро разобрать и освободить площадку под другие городские нужды.

Лавка меда на ярмарке в Кузьминках на улице Юных Ленинцев.Фото: Алиса ТИТКО

Торговля на улице Юных Ленинцев ведется давно, некоторые продавцы здесь работают по 15 лет. А теперь для них и покупателей создали более комфортные условия - построили большой теплый павильон в французском стиле, украсили уличными часами, а внутри установили современные прилавки, холодильники, кондиционеры.

У продавцов сохранились прежние бумажные условия работы - им не нужно платить арендную плату. По содержанию павильона все расходы на себя берет город.

- Раньше ярмарка работала только по выходным. В зимнее время она не работала, так как не было условий для хранения продукции. Это первый такой объект, когда из ярмарки выходного дня мы сделали почти постоянную торговлю с 1 января по 31 декабря, теперь не три дня в неделю, а шесть, - рассказал Алексей Немерюк, глава столичного Департамента торговли.

Выходным днем будет только понедельник, в остальные дни ярмарка на улице Юных Ленинцев будет работать с 9.00 до 20.00.

На ярмарке в Кузьминках представлена продукция 17 регионов России и Казахстана. Многих продавцов москвичи уже знают, они привозят овощи, мед, рыбу уже несколько лет подряд.

- Раньше здесь торговал мой отец, теперь я привожу мед из Краснодарского края, - рассказывает продавец Анатолий.

- Мы уже несколько лет печем хлеб в Москве, всегда свежая выпечка. Выбираем необычные рецепты, используем ржаную муку, добавляем орехи, сухофрукты, - рассказывает Инна, продавец отдела бакалея.

Кроме того, на ярмарке в Кузьминках создан фудкорт, ставший традиционным элементом современных московских рынков.

К концу 2019 года в круглогодичном формате в Москве будет работать порядка 20 ярмарок, созданных с учетом пожеланий жителей.