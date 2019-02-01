Пользователи рунета выбрали лучшие гаджеты 2018 года

31 января 2019 г. Mail.ru Hi-Tech объявил лучшие гаджеты прошлого года. В рамках ежегодной премии пользователи рунета выбрали лучшие устройства из более 200 участников в 45 номинациях.

Девятый год подряд проект Mail.ru Hi-Tech награждает самые запомнившиеся гаджеты. В списке номинантов 2018 года были представлены более 200 устройств в 45 категориях: «смартфоны», «компьютеры», «камеры», «телевизоры», «гаджеты».

Среди смартфонов лидерами оказались: флагман года — Huawei Mate 20 Pro, лучший дизайн — Xiaomi Mi 8 Pro, лучший смартфон для медиа — Sony Xperia XZ3, оптимальный баланс — Nokia 7.1.

В номинации «Технологии» победили: технология года — гибкие дисплеи Samsung Infinity Flex, лучший мобильный процессор — Qualcomm Snapdragon 845, возвращение года — форм-фактор «Слайдер», самый необычный гаджет — умный унитаз Kohler Num.

В категории «Гаджеты» пользователи выбрали: лучшие умные часы — Apple Watch Series 4, лучший дрон — DJI Mavic 2 Pro, лучшие наушники — Sony WH-1000XM3, лучшая беспроводная аудиосистема — JBL Charge 4.

Лучшими компьютерами стали: лучший ноутбук — MSI GS65 Stealth, лучший игровой ноутбук — ASUS ROG Zephyrus S GX531, лучший ноутбук-трансформер — Acer Nitro 5 Spin, лучший планшет — Apple iPad Pro 11.

Рейтинг телевизоров возглавили: флагман года — LG SIGNATURE OLED65W8, лучший дизайн — Sony BRAVIA OLED KD-55AF9, инновация — Samsung QLED 8K, оптимальный баланс — Samsung 55MU7000.

Свои голоса пользователи отдали и за фототехнику: лучшая зеркальная камера — Canon EOS 4000D, лучшая беззеркальная камера — Sony A7 III, оптимальный баланс — Panasonic LUMIX GX9, инновация — Nikon Coolpix P1000.

«Мы фиксируем преобладание продукта над брендом. Победы в главных номинациях достались таким компаниям, как Huawei в смартфонах, LG в телевизорах, MSI в компьютерах. Соотношение цены и характеристик становится все более важным, и такая тенденция сохранится и в 2019 году», — комментирует Антон Спиридонов, руководитель по стратегическим коммуникациям Mail.ru Hi-Tech.