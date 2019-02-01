«Евродону» советуют забить родительское стадо индейки?

С начала 2019 года производитель индейки в стране «Евродон» пережил две вспышки птичьего гриппа. Чтобы эксцесс больше не повторился специалисты-зоологи рекомендуют руководству группы компаний забить все 35 тыс. голов родительского стада, которое используется для воспроизводства индейки. Эта мера необходима для предотвращения новых очагов заболевания и может способствовать поиску инвестора. ВЭБ рассчитывает выручить за предприятие 10 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Напомним, в текущем года вирус был выявлен на двух площадках группы, где содержалось более 6 тыс. голов.

«Вирус может находиться в спящем состоянии в птице, которая переболела, но не погибла. Следовательно, все поголовье постоянно находится под угрозой»,— поясняет собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. В «Евродоне» подтвердили, что по советам экспертов рассматривают возможность забоя родительского стада как «фактически единственную меру предотвращения последующих вспышек птичьего гриппа». Предложения экспертов изучаются, решения пока не принято, уточнили там. По словам собеседника “Ъ”, постепенно «Евродон» может забить и коммерческое стадо, а затем законсервировать площадки на несколько месяцев. На сегодня холдинг содержит около 35 тыс. голов родительского стада индейки и примерно 900 тыс. голов — коммерческого.

Напомним, «Евродон» — второй по объему производитель индейки в России. По данным Agrifood Strategies, в 2018 году группа выпустила 45 тыс. тонн мяса индейки в убойном весе, заняв 17% рынка в натуральном выражении. В сентябре 2018 года у основного владельца и кредитора «Евродона» ВЭБа возник конфликт с основателем и на тот момент гендиректором группы Вадимом Ванеевым. «Евродон» не перечислил ВЭБу очередной платеж в размере 240 млн руб. по кредиту. В ноябре 2018 года собрание участников «Евродона» сняло господина Ванеева с поста гендиректора, управление компаниями «Евродон» и «Евродон-Юг» перешло к «РКпроект».

«В «РК-проекте» сообщили “Ъ”, что интерес к «Евродону» сегодня проявляют несколько игроков, не вдаваясь в детали. По данным источника “Ъ”, в их числе «Дамате», группа «Черкизово» семьи Михайловых и Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева», - уточнил «Коммерсант».

- Ситуация на «Евродоне» является примером того, как проблема может стать возможностью, - говорит Константин Лысенко, главный редактор журнала «Аграрное обозрение». - У Ванеева было родительское стадо, которое было его предметом гордости. Все на рынке покупали яйцо, а «Евродон» его производил. В тоже время это было серьезным финансовым обременением для компании. Сейчас у компании нет выбора - птица является вирусоносителем и надо забить родительское стадо, а для новых собственников реальная возможность более правильно «запаковать» актив для продажи потенциальному покупателю.

Эксперт обратил внимание, что в России у потребителя растет интерес к индейке. В миллиардном Китае неудовлетворенный спрос. В результате продажа холдинга новому собственнику за 10 млрд. рублей может оказаться скромной оценкой за казалось бы кризисный актив.

- Но нынешнему руководство группы компаний необходимо выполнить «домашнюю работу» и сократить издержки, особенно избыточные рабочие места. Тогда «Евродон» станет привлекательным инвестиционным объектом», - резюмирует Константин Лысенко.