Газпромбанк значительно повысил ставки по вкладам

С 1 февраля один из крупнейших российских банков - Газпромбанк запустил специальное предложение по вкладам для физлиц - «Газпромбанк - Ваш успех» с максимальной ставкой 8,31% годовых в рублях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ставка зависит от времени размещения вклада, который открывается по выбору клиента на сроки от одного до трех лет, однако минимальная ставка в любом случае не будет ниже 7,55% годовых в рублях. Это на 0,2% выше, чем ставка, действовавшая до 1 февраля. Также, согласно пресс-релизу Газпромбанка, уровень в 8,31% годовых достигается за счет капитализации процентов, которые каждый месяц начисляются клиенту и присоединяются к открытому вкладу. Минимальная сумма по вкладу «Газпромбанк – Ваш успех» составляет 300 000 рублей.

«Газпромбанк продолжает активно развивать розничную продуктовую линейку и всегда рад предложить своим клиентам лучшие условия как по вкладам, там и по кредитам», - поясняет представитель банка. Он также обращает внимание на то, что сейчас у Газпромбанка действует еще ряд вкладов, таких как «Газпромбанк – Перспектива» и «Газпромбанк – На вершине» со ставками, достигающими 9,2% при условии покупки полиса инвестиционного или накопительного страхования жизни (ИСЖ / НСЖ).

В условиях периодически возникающей повышенной волатильности на финансовых рынках, депозит в крупном, а тем более – государственном банке, остается в России основным и самым надежным инструментом сохранения и преумножения накоплений для обычных людей, уверены эксперты и аналитики опрошенные «КП». В пользу розничных клиентов играет и то, что, конкуренция на рынке для физлиц сегодня сильна, что постоянно стимулирует делать очень выгодные предложения даже таких государственных «монстров» как Газпромбанк или ВТБ, несмотря на то, что они в любом случае ассоциируются у населения как самые надежные, говорит один из них.

«У Газпромбанка сегодня широкий фокус на развитие и улучшение качества предоставляемых клиентам услуг и продуктов. Так что задачей номер один для нас является расширение продуктового ряда за счет качественных и выгодных для клиентов продуктов, чем мы и занимаемся», - отмечает вице-президент Газпромбанка Алексей Попович. Фактически клиент, приходя в отделение Газпромбанка за размещением депозитов, получит, прежде всего, услугу по персональному финансовому планированию в целом его расходов, инвестиций, накоплений, добавляет он.