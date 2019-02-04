2019-02-03T19:05:10+03:00
Общество

Газпромбанк значительно повысил ставки по вкладам

Госбанк предлагает размещать у него деньги по ставке превышающей 8% годовых
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 февраля один из крупнейших российских банков - Газпромбанк запустил специальное предложение по вкладам для физлиц - «Газпромбанк - Ваш успех» с максимальной ставкой 8,31% годовых в рублях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ставка зависит от времени размещения вклада, который открывается по выбору клиента на сроки от одного до трех лет, однако минимальная ставка в любом случае не будет ниже 7,55% годовых в рублях. Это на 0,2% выше, чем ставка, действовавшая до 1 февраля. Также, согласно пресс-релизу Газпромбанка, уровень в 8,31% годовых достигается за счет капитализации процентов, которые каждый месяц начисляются клиенту и присоединяются к открытому вкладу. Минимальная сумма по вкладу «Газпромбанк – Ваш успех» составляет 300 000 рублей.

«Газпромбанк продолжает активно развивать розничную продуктовую линейку и всегда рад предложить своим клиентам лучшие условия как по вкладам, там и по кредитам», - поясняет представитель банка. Он также обращает внимание на то, что сейчас у Газпромбанка действует еще ряд вкладов, таких как «Газпромбанк – Перспектива» и «Газпромбанк – На вершине» со ставками, достигающими 9,2% при условии покупки полиса инвестиционного или накопительного страхования жизни (ИСЖ / НСЖ).

В условиях периодически возникающей повышенной волатильности на финансовых рынках, депозит в крупном, а тем более – государственном банке, остается в России основным и самым надежным инструментом сохранения и преумножения накоплений для обычных людей, уверены эксперты и аналитики опрошенные «КП». В пользу розничных клиентов играет и то, что, конкуренция на рынке для физлиц сегодня сильна, что постоянно стимулирует делать очень выгодные предложения даже таких государственных «монстров» как Газпромбанк или ВТБ, несмотря на то, что они в любом случае ассоциируются у населения как самые надежные, говорит один из них.

«У Газпромбанка сегодня широкий фокус на развитие и улучшение качества предоставляемых клиентам услуг и продуктов. Так что задачей номер один для нас является расширение продуктового ряда за счет качественных и выгодных для клиентов продуктов, чем мы и занимаемся», - отмечает вице-президент Газпромбанка Алексей Попович. Фактически клиент, приходя в отделение Газпромбанка за размещением депозитов, получит, прежде всего, услугу по персональному финансовому планированию в целом его расходов, инвестиций, накоплений, добавляет он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Максим Шевченко против отца Дмитрия Смирнова: Должна ли церковь быть бедной?
Еще в Средневековье люди ломали копья в спорах о сокровищах епископов и священников. Не проходили мимо этой темы Пушкин и Лесков. Да и сегодня скандалы с выставленной напоказ роскошной жизнью какого-нибудь батюшки взрывают прессу и интернет
Журналист «Комсомолки» официально признан... «сказочником»!
Новелла Александра Гамова «Однажды на зимовье» («Чудеса на фоне вьюги») вошла в «Энциклопедию Сказок Родных Городов», а видео по ней снято с использованием гранта Президента Российской Федерации [видео]
Россия вымирает, Германию захватывают мигранты, Трамп строит стену от пришельцев: чем грозит великое переселение народов. Часть 1
Впервые за 10 лет население России сократилось, сообщил Росстат. На 87 тысяч человек. Теперь нас, россиян, всего 146 миллионов 793 тысячи
Куда сходить на выходные в Москве 2 и 3 февраля 2019 года: канадский цирк, концерт Васи Обломова и вечеринка в Кидзании
Первые выходные последнего зимнего месяца, 2-3 февраля 2019 года, в Москве будут насыщенными. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть в этот уикенд
Новости 24