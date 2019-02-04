Транспортные узлы столицы: В «Рассказовке» - металлическая карта Москвы, а в «Лухмановской» - отель три звезды

В этом году в разных районах Москвы построят восемь транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Сейчас проектируются и строятся 96 ТПУ. В каждом узле соединяют между собой весь общественный транспорт - автобусы, троллейбусы, трамваи, электрички и метро. Пассажирам станет удобнее пересаживаться между любыми маршрутами - наземными, подземными. Здесь же в ТПУ поставят и станции для зарядки электробусов и электромобилей. К примеру, такая точка для электробусов уже спроектирована в ТПУ «Савеловская».

- В прошлом году мы практически полностью построили четыре транспортно-пересадочных узла на линиях метро, еще четыре - на железнодорожных линиях и 14 плоскостных парковок, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Проектами занимаются в том числе инвесторы. На рубль вложенных в транспортную инфраструктуру инвестиций каждый транспортно-пересадочный узел притягивает минимум три рубля внебюджетных инвестиций.

По его словам, в 2019-м на торгах планируют отдать частникам еще 24 транспортно-пересадочных узла. Среди них такие крупные терминалы, как «Петровско-Разумовская», «Лухмановская», «Аминьевское шоссе».

- В транспортных узлах можно будет построить более 1 миллиона квадратных метров различной недвижимости - от спортивных центров и торговых комплексов до офисов и жилых домов, - добавил заммэра. - Площадь жилья в этих проектах составит около 300 тысяч квадратных метров, а коммерческая часть - 700 - 800 тысяч квадратов. В некоторых проектах планируется построить жилье по программе реновации.

В Стройкомплексе Москвы рассказали, какими будут новые транспортные узлы.

Стены... из города

Фасады торгового центра в транспортно-пересадочном узле «Рассказовка» украсят перфорированными металлическими кассетами. На них вырежут схематичную карту Москвы. Работы планируют завершить в апреле. Кроме торговли, в ТПУ поселятся администрация поселения Внуковское, а также конечная станция автобусов с отстойно-разворотной площадкой, комнатами для отдыха водителей и станционных служб.

Вышел из метро - и в апартаменты. Фото: stroi.mos.ru

Вышел из метро - и в апартаменты

В узле «Лухмановская» собираются открыть многофункциональный комплекс с офисами и торговлей. А рядом появится трехзвездочный отель. Для машин разместят несколько паркингов - на 370, 550, 600 и 1200 мест. Кроме того, обустроят боковые проезды вдоль трассы Москва - Нижний Новгород - Казань.

На платформах станет теплее. Фото: stroi.mos.ru

На платформах станет теплее

Зимой и осенью пассажирам узла «Окружная» на Московском центральном кольце станет теплее. Здание и платформы оснастят тепловыми нагревателями с инфракрасным излучением и системой климат-контроля. Техника будет автоматически контролировать температуру поверхности пола, а также дистанционно включать и отключать обогрев.

Прямиком на Южную рокаду. Фото: stroi.mos.ru

Прямиком на Южную рокаду

К 2021 году ТПУ «Варшавская» откроется около одноименной станции метро. Новое здание свяжет ее с железнодорожной станцией Коломенское Павелецкого направления Московской железной дороги. Здесь разместят здание конечной станции, отстойно-разворотную площадку на 22 автобуса и перехватывающую парковку на 118 машино-мест. Для дополнительных въездов и выездов в транспортный узел проведут частичную реконструкцию Каширского шоссе и построят Южную рокаду, от которой тоже сделают подъезды к ТПУ. В узле появится общественно-жилой комплекс с подземным паркингом, детсад на 110 мест и школа на 240 мест.