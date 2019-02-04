Оцифрована, околдована: Как столица будет переходить с аналогового ТВ на цифровое

О том, что 11 февраля семь регионов страны перейдут на цифровое телевещание, мы уже писали. В Москве этот переход состоится чуть позже, 15 апреля, но уже сейчас эта тема многих волнует - куда бежать, какую технику покупать? И надо ли вообще что-то делать? Мы решили в этом разобраться.

Итак, в столице отключат аналоговый эфирный сигнал (его принимают исключительно через антенну), а также предложат улучшить качество изображения и смотреть 50 цифровых телеканалов (в регионах их будет лишь 20) в цифровом формате.

В принципе перейти на цифровое вещание можно уже сейчас. Большинство телевизоров*, выпущенных после 2012 года, способны принимать цифровые сигналы, поэтому владельцы таких аппаратов могут взять пульт и просто перенастроить телепрограммы - в настройках вместо аналогового формата надо выбрать цифровой DVB-T2. Если телевизор старый, нужно купить специальную приставку. Их продают в магазинах бытовой техники, также их можно приобрести в отделениях Почты России. В магазинах цена может быть разной, но, согласно подписанному на днях представителями Минсвязи, торговых сетей и Почты России меморандуму, в продаже всегда должны быть представлены приставки по доступной цене - 990 рублей.

Впрочем, о полном отказе от аналогового вещания в столице речи не идет.

- Мы договорились с операторами о сохранении аналогового вещания в кабеле, - сообщил Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы. - Это позволит абонентам, которые по каким-либо причинам не хотят переходить на цифру или их телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, продолжить смотреть любимые передачи привычным образом. В первую очередь речь идет о старшем поколении.

Поэтому обязательно купить приставку-декодер нужно лишь тем, у кого старый телевизор и обычная комнатная (а не общедомовая) антенна. В Москве таких пользователей всего 0,4%, как правило, это жители ТиНАО и единичные домохозяйства в других округах. Около 99% домов и квартир столицы подключены к кабельному телевидению. И они смогут продолжить смотреть аналоговое вещание, не делая дополнительных затрат, либо перейти на цифру - купить приставку-декодер или приобрести новый телевизор.

*Проверить, принимает ли ваш телевизор цифровой сигнал, можно на сайте РТРС http://moscow.rtrs.ru/tv/connect/