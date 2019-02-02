Москва охраняет наследие

За последние годы в Москве заметно увеличились реставрационные работы. Каждый год десятки исторических зданий начинают вторую жизнь. Реставрация находится на особом контроле у мэра.

«Когда мы начинали с реставраторами и строителями работу в 2010 - 2011 годах, это казалось вообще нереальной задачей, на которую не хватит ни сил, ни средств, ни людей, ни специалистов, - отметил мэр Сергей Собянин. - Тем не менее, сегодня мы можем сказать, что у нас получилось. Мы увидели город другим, обновленным. Он стал действительно красивее, комфортнее, дружелюбнее, создавая новую атмосферу».

В 2018 году в столице отреставрировано 215 исторических зданий и других сооружений. Среди них - Дом-музей И. С. Тургенева, павильон «Космос» на ВДНХ, Малый театр и читальный зал Российской государственной библиотеки.

ВДНХ - ЭТО ПРОСТО «КОСМОС»

На главной выставке страны ВДНХ полностью обновился один из самых красивых и просторных павильонов - «Космос». Реставраторы восстановили уникальный купол павильона и другие элементы инженерных конструкций, укрепили стеклянную крышу и фундамент, а также отреставрировали барельефы на фасадах башен, лепной декор, скульптуры, витражи, мозаичные мраморные полы, лестницы, отделку стен и порталов дверей из белого мрамора. Отметим, что павильон «Космос» стал победителем народного голосования в проекте «Активный гражданин».

Исторический купол вернется в павильон «Казахстан» на ВДНХ.

- Это уникальный объект в том смысле, что, как и большинство объектов ВДНХ, демонстрирует то, что в нашем деле готовых рецептов не существует, - считает главный архитектор научно-проектной организации по реставрации «Фирма МАРСС» Григорий Мудров. - Раньше цветной купол павильона был просто ярчайшим акцентом, от которого люди просто в обморок падали. Я не хочу, чтобы люди и сейчас падали, но это должно, конечно, производить впечатление. Очень щепетильно, очень тщательно готовимся к воссозданию этой конструкции.

Наступающий год станет для выставки юбилейным. В 2019-м ВДНХ исполнится 80 лет.

БИБЛИОТЕКА, ХРАМ И ДОМ ТУРГЕНЕВА

Среди отреставрированных зданий-памятников - самый большой в Европе читальный зал. Площадь зала № 3 Российской государственной библиотеки - 1208 квадратных метров. А высота потолков - 10 метров. Реставрация зала продолжалась пять лет. За это время специалисты восстановили исторический облик, лепнину на потолке, обновили мебель, дубовый паркет и другие элементы интерьера.

К 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева обновили исторический дом на Остоженке, где жила его мать. Здесь усилили фундамент и несущие конструкции, восстановили деревянные стены, окна, двери, интерьеры и фасады, воссоздали деревянную лестницу на второй этаж, а также благоустроили территорию возле дома.

Охранный статус в минувшем году получила уникальная Троицкая церковь XVIII века в Новой Москве. Теперь ее состояние будут исследовать для последующей реставрации. Любые ремонтные или реставрационные работы будут проводиться только под контролем городского Департамента культурного наследия и после согласования с ним.

ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

По поручению Сергея Собянина сохранение и восстановление памятников архитектуры проводится в столице постоянно. Список культурного наследия пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 - выявленные объекты культурного наследия, а около 330 - объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

Одним из таких памятников архитектуры, к примеру, стал в 2018 году жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Объединенное рабочее строительство» (Обрабстрой). Статус памятника получил также доходный дом московского купца Алексея Дурилина в стиле так называемой русской готики.

ЦИФРЫ

Что сделают

К 2020 году обновят все восемь исторических строений больницы имени Давыдовского, возведенных в XVIII - XX веках. Здание известно также как Яузская больница. Сейчас работы идут в семи корпусах. Восстановление главного корпуса начнется в этом году.

До конца 2019 года для двух зданий усадьбы Демидова в Большом Толмачевском переулке разработают проект реставрации. Ансамбль включает несколько памятников архитектуры - главный дом, два боковых флигеля и ворота с чугунной оградой. В особняке бывали Алексей Хомяков, братья Аксаковы, Иван Тургенев, Борис Чичерин и другие представители интеллигенции.

В ближайшие месяцы специалисты исследуют павильон-самолет в Хамовниках. В нем измерят его основные параметры, выявят особенности и начнут подготовку к реставариции.

КСТАТИ

Театр начинается после ремонта

С 2013 года в столице действует программа по строительству, реконструкции и ремонту театров. За последние несколько лет городские власти системно изменили подход к поддержке московских театров. Эти здания продолжают реставрироваться и ремонтироваться, театральные коллективы получают новое и современное оборудование, которое существенно расширяет их возможности.

Новые и отремонтированные сцены уже открыли «Школа современной пьесы», «Современник», «Около дома Станиславского», Театр Олега Табакова и Et Cetera, театры Александра Градского, Надежды Бабкиной, Романа Виктюка, Армена Джигарханяна, - всего 78 зданий в 33 городских театрах. Среди них - театр на Тагагнке, в котором ремонт завершился к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова. В здании появился музей известного режиссера, обновлены фасады, кровля и входы, а также техническое оборудование сцен.

В результате материально-техническая база городских театров кардинально улучшилась. Сегодня здания 51 театра (65% площадей) находятся в хорошем состоянии, нуждается в ремонте 31 театр (35% площадей).

В театре на Таганке, ремонт завершился к 100-летию со дня рождения Юрия Любимова. Фото: Евгений Самарин/mos.ru

В конце декабря прошлого года на историческую сцену вернулся театр «Современник», а 23 января мэр Москвы Сергей Собянин открыл основную сцену театра «Школа современной пьесы». К примеру, в здании «Современника» на Чистых прудах восстановили исторические фасады, в зале поставили удобные кресла для зрителей, а сцену оснастили современным оборудованием.

- Три года шло строительство, - сказала художественный руководитель театра Галина Волчек. - Я очень благодарна Сергею Собянину за то, что он дал нам прописку на время ремонта во дворце на Яузе. Хотя у меня были опасения, поедут ли туда зрители. Но теперь мы вернулись домой. Нас ждут непростые дни: нельзя приспособиться сразу к новым условиям, новому свету, новому звуку. Будем осваиваться.

В планах городских властей - привести в порядок еще около 20 таких зданий, среди которых «Модерн», Театр имени Владимира Маяковского, Театр эстрады и другие. Кроме того, артисты выходят в город и театральные постановки можно увидеть на уличных фестивалях.

Этот год станет в России и в Москве Годом театра. Сергей Собянин объявил о решениях правительства Москвы увеличить в 2019-м гранты на финансирование деятельности театров на 400 миллионов рублей. На предложенные творческими коллективами проекты Года театра выделят целевое финансирование 250 миллионов рублей. Также направят 60 миллионов рублей на театральные проекты федерального уровня, предложенные Министерством культуры России.