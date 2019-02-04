В сгоревшем доме на Никитском бульваре проводились незаконные перепланировки

Пострадавший от пожара в воскресенье, 3 февраля, дом 12 на Никитском бульваре ранее пытались перестроить сами жильцы и арендаторы. Это здание в центре Москвы считается выявленным объектом культурного наследия и официально числится как «Жилой дом для служащих Московской конторы Государственного банка, 1915 год, гражданский инженер Б. Нилус, 1922 - 1925 годы, архитектор С. Кротов».

Старинные постройки с таким статусом находятся под охраной государства. То есть любой ремонт, перепланировки или снос должны согласовываться с Мосгорнаследием. Все одобренные работы могут проводиться только под контролем специалистов ведомства. Впрочем жильцы дома-памятника в 2015 году без разрешения начали городить на чердаке мансарду. Тогда после проверки Мосгорнаследие притормозило незаконную перепланировку.

«При осмотре зафиксировано изменение высотных отметок крыши, установка оконных рам на фронтоне, изменение конфигурации крыши с четырехскатной на двускатную или трехскатную. Имеются признаки устройства мансарды в указанном чердачном пространстве», - отметили в ведомстве.

В департаменте культурного наследия подтвердили, что разрешения и задания на проведение этих работ Мосгорнаследием не оформлялись. При этом документы на переустройство и перепланировку в Мосжилинспекцию никто из жильцов не приносил. Поэтому Мосгорнаследие выдало собственнику квартиры предписание на снос или согласование балкона и террасы на дворовом фасаде. Кроме того, в ведомстве завели против нарушителя административное дело по ч. 3 ст. 7.13 КоАП. По этой статье за незаконную перепланировку дома-памятника обычным горожанам светит штраф от 15 - 20 тысяч рублей до 100 - 300 тысяч рублей в зависимости от нанесенного ущерба. Но пристройка на здании так и осталась до сих пор.

В том же 2015 году Мосжилинспекция судилась с расположенным в этом здании арт-кафе «Капучино». И тоже по поводу незаконной перепланировки, испортившей исторический вид дома. Владельцы кафе без разрешения пристроили на фасаде со стороны двора два вытяжных воздуховода. Тогда нарушителей наказали штрафом.