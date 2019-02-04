Москва обеспечит 100% больных лучшими лекарствами по основным видам рака

Москва начинает переход на использование новых федеральных клинических рекомендаций по химиотерапии. Благодаря этому медики смогут наиболее эффективно бороться с раком. Рекомендации позволят создать в столице систему помощи онкологическим больным на уровне крупнейших европейских стран. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил мэр Сергей Собянин в городской онкологической больнице № 62 на «круглом столе» по вопросам развития онкологической службы Москвы.

В обсуждении также участвовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Визит мэра Москвы и главы Минздрава России в медучреждение состоялся во Всемирный день борьбы против рака.

«Перед нами стоит задача перейти на новые клинические рекомендации министерства здравоохранения, которые определены и национальным проектом, и соответствующим федеративным законом, - сказал Сергей Собянин. - Но по федеральному закону, насколько я помню, предполагается трехлетний период. Мы хотим провести эти изменения уже в этом году, начиная со второго квартала. И в течение буквально нескольких месяцев обеспечить 100-процентную доступность таргетной и иммунной терапией. Что очень важно, что качество этой терапии будет, мне кажется, на высоком уровне за счет той лаборатории, которую мы создали в 62-й клинике. Эта лаборатория обеспечит точный диагноз и соответствующие препараты и их состав, персонифицированный для каждого больного».

По его словам, у врачей во время работы возникают сложности, связанные с тарификацией, постановкой точного диагноза и назначениями, с закупками большого количества персонифицированных лекарств. Теперь столичным властям нужно перестроить всю свою закупочную систему, в том числе и подходы к оплате такого рода случаев. «Но, тем не менее, я надеюсь, что мы с вашей помощью в течение нескольких месяцев обеспечим такой переход», - подчеркнул мэр.

Напомним, городская онкологическая больница № 62 находится в поселке Истра Красногорского района Подмосковья. Основана в 1959 году. Сегодня это ведущая профильная клиника Москвы. В больнице работает молекулярно-биологическая лаборатория для генетических исследований, необходимых при уточнении диагноза, выявления наследственной предрасположенности и определения возможности проведения специализированного лечения у пациентов с онкологией.

За год в химиотерапевтическом отделении больницы проводится более 8 тысяч госпитализаций. Пациенты отделения могут лечиться и в стационаре, и амбулаторно.

ШАНСЫ НА ИЗЛЕЧЕНИЕ СТАНУТ ВЫШЕ

Москва станет первым регионом в России, в котором переход на новые рекомендации произойдет полностью на годы раньше установленного срока при лечении шести видов рака. В списке - рак молочной железы, предстательной железы, меланома, рак почки, прямой кишки и рак легкого. По новым стандартам лечения больные смогут бесплатно получать наиболее эффективную таргетную и иммунную терапию. В итоге можно будет добиться контроля над опухолью и повысить шансы на излечение ранее считавшихся фатальными болезней.

По данным медиков, чаще всего среди заболевших москвичей у мужчин находят рак предстательной железы, легкого, толстой кишки, желудка; у женщин - рак молочной железы, толстой кишки, тела матки.

КАК ПОМОГАЮТ БОЛЬНЫМ

Москвичи стали меньше погибать от рака благодаря целому комплексу мер по совершенствованию онкологической помощи в Москве. Главные решения властей выглядят так:

1. Создание эффективной системы маршрутизации пациентов и преемственности в оказании помощи на этапах диагностики, лечения и последующей реабилитации пациентов. Ранее самостоятельные онкодиспансеры вошли в состав профильных городских больниц. Создан единый городской канцер-регистр.

2. Профилактика онкологических болезней, в том числе вакцинация девочек в подростковом возрасте против вируса папилломы человека для борьбы с раком шейки матки.

3. Создание системы ранней диагностики онкологии.

В 46 взрослых поликлиниках работают онкокураторы. Они проводят консультации, направляют пациентов к нужным врачам, отслеживают сроки проведения назначенных исследований.

Скрининговые программы улучшаются. К примеру, по программе «Скрининг рака молочной железы» бесплатное маммографическое обследование прошли 22 тысячи женщин в возрасте от 50 до 69 лет. А врачи получают гранты за раннее выявление рака у пациентов.

4. Переоснащение городских стационаров современным оборудованием и внедрение новейших методов диагностики и лечения.

В больницах для взрослых работают 2 117 онкологических коек, в том числе 370 радиологических; для детей - 213 онкологических коек. По высокотехнологичной медицинской помощи лечение получил 34 821 человек с помощью ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота «Да Винчи», гамма-ножа, 3D и 4D-лучевой терапии.

5. Эффективная лекарственная терапия.

6. Развитая паллиативная помощь.

В 14 медучреждениях города в стационарах развернули 1 107 коек паллиативного профиля - 1 040 взрослых и 67 детских. Для паллиативной помощи на дому созданы 12 патронажных выездных служб.

ЦИФРЫ

- На 1 января 2019 г. в Москве под наблюдением онкологов находятся 305 тысяч пациентов.

- С 2011 г. по 2018 г. в столице постепенно снижается стандартизованный коэффициент смертности от новообразований - почти на 10% (с 167 до 151,7 в 2018 г. на 100 тыс. населения).

- Почти на 30% - с 51% (2011 г.) до 65,4% (2018 г.) выросла пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями. На 11% выросла доля пациентов с выявленными заболеваниями на первой и второй стадиях - с 53,9% в 2010 г. до 60% в 2018 г.

- В 2018 г. по высокотехнологичной медицинской помощи лечение в столичных больницах получили 34 тыс. 821 человек. Врачи используют новейшие методы диагностики и лечения на современном оборудовании.

- В 2018 г. паллиативную медицинскую помощь в стационарах оказали 13 тыс. 961 взрослым пациентам и 512 детям. При этом 6 тыс. 439 пациентов получили необходимые обезболивающие наркотические лекарства.