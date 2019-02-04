"Не надо туда без лодки": в Москве уже около 10 часов ликвидируют скопление воды на Липецкой улице

В столице на Липецкой улице 4 февраля продолжаются работы по ликвидации воды. В "Мосводоканале" до сих пор не говорят причину. В интернете писали о провале грунта, прорыве канализационной трубы, который и привел к повреждению асфальта, а в Центре организации дорожного движения чрезвычайное происшествие назвали скоплением воды и попросили водителей временно не ездить по Липецкой улице. Обнаружили воду около полудня, но уже прошло около десяти часов, а водителей до сих пор просят выбирать пути объезда.

- Мы пока не можем назвать причины затопления дороги, - сказали в "Мосводоканале".

Москвич Александр Мишин рассказал "Комсомольской правде", что ему позвонила дочь и сказала, что автобус №690 следует не тем маршрутом, как обычно.

- Там перекрыли Липецкую улицу. Что произошло - пока непонятно. Автомобилисты пишут, что потоп и лучше на Липецкую без лодки не сунуться, - говорит Александр Мишин.

К вечеру движение в сторону центра на Липецкой улице частично открыли. Разрешили ехать по двум левым полосам, еще три ряда пока заняты техникой оперативных служб.

- Уже сейчас сняты ограничения со съездов с внешней и с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу. Движение в область без ограничений, - рассказали в ГКУ "Центр организации дорожного движения". - Кроме того, восстановлено движение автобусов, но троллейбусы следуют измененной трассой.

К вечеру движение в сторону центра на Липецкой улице частично открыли. Фото прислано очевидцем

Но работы на улице Липецкой продолжаются. Если утром движение не восстановят в полном объеме (а такие сомнения есть), то в ЦОДД посоветовали использовать альтернативные маршруты - удобнее всего объезжать по Варшавскому или Каширскому шоссе.

- Просим автомобилистов по возможности отказаться от поездок по Липецкой улице до окончания работ по ликвидации ЧП, - говорят в ЦОДД.

ВАЖНО

- Восстановлено движение автобусов по Липецкой улице. Троллейбусы № 11, 11к временно ходят от "Красногвардейской" до "Каширской", - рассказали в "Мосгортрансе".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция Москвы перекрыла улицу Липецкую из-за скопления воды

Московская полиция частично перекрыла улицу Липецкую, которая пересекается с МКАД. Такие меры были приняты из-за разлива воды, затопившего проезжую часть в районе дома №46. Причиной инцидента, вероятнее всего, является коммунальная авария (подробности).