2019-02-05T13:28:10+03:00
Общество

В метро Москвы не планируют вводить зональные тарифы на проезд

В ведомстве опровергли ранее появившуюся информацию в СМИ
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проездВ Московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проездФото: Евгения ГУСЕВА
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Москвичи уже было задумались об увеличении проезда в "подземке" после сообщений, что Московский метрополитен заказал разработку новой системы оплаты, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир. Такую информацию опубликовало одно из интернет-изданий. В тексте была даже приведена сумма контракта — 670 млн рублей и дата внедрения системы - с 2020 года.

На сайте госзакупок действительно есть информация об открытом конкурсе "Создание Билетной системы для городского пассажирского транспорта". Но речь идет о конкурсе на разработку программного обеспечения, но не о создании разных зон оплаты. "Комсомольская правда" попросила сотрудников Московского метрополитена прокомментировать появившееся в СМИ сообщение.

- В Московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд, - сказали в пресс-службе Московского метрополитена. - Метрополитен по поручению Департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы. В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы. Поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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