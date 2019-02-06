2019-02-06T13:14:25+03:00
Происшествия

Подполковник полиции с 9 миллионами взятки в кармане, открыл огонь по спецназу

Чтобы остановить отчаявшегося мужчину, те вынуждены были стрелять на поражение [эксклюзив]
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Во время спецоперации по задержанию Мартыненко, которая проходила в районе 51-го километра МКАД он пытался отстреливаться от бойцов РосгвардииВо время спецоперации по задержанию Мартыненко, которая проходила в районе 51-го километра МКАД он пытался отстреливаться от бойцов РосгвардииФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Больше месяца пролежал в палате интенсивной терапии Ермашинской больницы подполковник полиции, бывший замначальник Сходненского отдела полиции Химок Андрей Мартыненко. 40-летнего мужчину доставили сюда с огнестрельным ранением в грудь, в тяжелом состоянии в середине декабря. Но полицейский быстро пошел на поправку, и 9 января врачи разрешили выписку, сразу же после которой подполковник отправился прямиком в СИЗО. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере и еще несколько эпизодов, сообщает наш источник в правоохранительных органах.

В частности, во время спецоперации по задержанию Мартыненко, которая проходила в районе 51-го километра МКАД он пытался отстреливаться от бойцов Росгвардии, СОБРа и даже ГИБДД. На такой отчаянный шаг тот решился из-за 9 миллионов рублей, который за час до этого получил в качестве взятки для решения некоторых спорных налоговых вопросов. При чем здесь налоговая? Мартыненко нашел работу в госслужбе после того, как благополучно вышел на пенсию. При нужных погонах и высокой пенсии.

При том, что несколько лет назад его уволили из отдела полиции в Химках, в котором он проработал больше десяти лет. Мартыненко сначала жаловался, что "из-за подставы", хотя его и ранее подозревали в получении взяток, а потом решил пойти правовым путем и подал в суд на МВД. Мартыненко на работе восстановили и он спокойно дослужился до пенсии в 40 лет.

Сейчас Мартыненко грозит до 15 лет тюрьмы. А следствие продолжает выяснять, какие еще "вопросы" предприимчивый полковник решал в налоговой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Собянин рассказал о совершенствовании си­стемы лечения рака
Международный фестиваль науки пройдет в Подмосковье
Московских водителей призвали быть осторожнее на дорогах и соблюдать дистанцию
Грабители обчистили курьера интернет-магазина, который принес им смартфоны
Москва возглавила рейтинг лучших мест для путешествий на Масленицу
В московском бизнес-центре «Гидропроект» завершен демонтаж рухнувшего козырька
Спасатели исследуют здание на Никитском бульваре на угрозу обрушения
Московский зоопарк приглашает отметить День всех влюбленных
Москвичи смогут платить за "коммуналку" с помощью QR-кода
Водителей призвали к бдительности из-за гололеда
Мэрия обратилась к москвичам с просьбой убрать свисающий с их балконов снег
Жители Подмосковья сдали на утилизацию более 7,5 тысяч елок
Пассажиропоток на МЦК в январе вырос на 10%