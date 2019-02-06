Подполковник полиции с 9 миллионами взятки в кармане, открыл огонь по спецназу

Больше месяца пролежал в палате интенсивной терапии Ермашинской больницы подполковник полиции, бывший замначальник Сходненского отдела полиции Химок Андрей Мартыненко. 40-летнего мужчину доставили сюда с огнестрельным ранением в грудь, в тяжелом состоянии в середине декабря. Но полицейский быстро пошел на поправку, и 9 января врачи разрешили выписку, сразу же после которой подполковник отправился прямиком в СИЗО. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере и еще несколько эпизодов, сообщает наш источник в правоохранительных органах.

В частности, во время спецоперации по задержанию Мартыненко, которая проходила в районе 51-го километра МКАД он пытался отстреливаться от бойцов Росгвардии, СОБРа и даже ГИБДД. На такой отчаянный шаг тот решился из-за 9 миллионов рублей, который за час до этого получил в качестве взятки для решения некоторых спорных налоговых вопросов. При чем здесь налоговая? Мартыненко нашел работу в госслужбе после того, как благополучно вышел на пенсию. При нужных погонах и высокой пенсии.

При том, что несколько лет назад его уволили из отдела полиции в Химках, в котором он проработал больше десяти лет. Мартыненко сначала жаловался, что "из-за подставы", хотя его и ранее подозревали в получении взяток, а потом решил пойти правовым путем и подал в суд на МВД. Мартыненко на работе восстановили и он спокойно дослужился до пенсии в 40 лет.

Сейчас Мартыненко грозит до 15 лет тюрьмы. А следствие продолжает выяснять, какие еще "вопросы" предприимчивый полковник решал в налоговой.