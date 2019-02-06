В Подмосковье задержали полицейских, которые за взятки сдали экзамены на вождение за 160 таксистов-мигрантов

В подмосковной Балашихе хлопнули группу сотрудников ГИБДД, которые за взятки помогали получать водительские права иностранцам - приезжим из Средней Азии и Закавказья. Большинство из них затем устраивались в службы такси.

Гаишники из Балашихи сдавали за мигрантов на водительские права.

Задержаны сразу трое гаишников. Привносится следствия, дело было так. Группа действовала в течение как минимум нескольких последних месяцев. Желающим получить российские права, по сути даже не нужно было сдавать экзамены. Ну разве что только фиктивно. В специальную программу правильные варианты ответов вводили сами полицейские. Затем в экзаменационный зал заходили сами соискатели, которые просто получали отметки в документах.

Как сообщают в Следственном комитете, уже установлены 167 водителей, которые по такой схеме получили права в Балашихе. Все эти водительские удостоверения в ближайшее время будут аннулированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/690336" frameborder="0"></iframe> СК России выявил откуда на дорогах столичного региона берутся таксисты, которые не знают правил дорожного движения.Комментарий Ольги Врадий - старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области

- Задержанные сотрудники ГИБДД помещены под домашний арест, с ними сейчас проводятся следственные действия, - сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области.

В следствии считают, что помимо трёх задержанных в схеме могли участвовать и другие сотрудники Балашихинского управления ГИБДД.