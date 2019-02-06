2019-02-06T15:25:50+03:00
Общество

На вокзал и Красную площадь: названы самые популярные маршруты в московском метро

Список составили по данным мобильного приложения
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В топ попала центральная станция «Охотный ряд»В топ попала центральная станция «Охотный ряд»Фото: Иван ВИСЛОВ
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«За вами следят» - хочется сразу сказать москвичам. Вы заходите, например, утром в мобильное приложение «Метро Москвы», строите маршрут «откуда-куда», а потом становитесь частью большого анализа. Московский метрополитен составил список самых популярных маршрутов и, таким образом, узнал, куда чаще ездят москвичи.

- Ежемесячно пассажиры прокладывают около двух миллионов маршрутов по столичной подземке с помощью сервиса «Метро Москвы», - сообщили в мэрии Москвы.

Загруженными являются станции «Выхино», «Щелковская», а едут пассажиры, как правило, на ближайшие с железнодорожными вокзалами станции. В топ попала центральная станция «Охотный ряд», а также «ВДНХ» и «Арбатская» - тут и объяснения не нужны, ведь рядом Красная площадь, достопримечательности и места отдыха.

В среднем, как подсчитали в столичной «подземке», пользователи сервиса «Метро Москвы» тратят на дорогу от 17 до 36 минут

КОНКРЕТНО

Самые востребованные точки отправления и места назначения

Откуда: «Выхино», «Щелковская», «Новокосино», «Юго-Западная», «Домодедовская», «Новогиреево» и «Медведково».

Куда: «Курская», «Киевская» и «Комсомольская».

О приложении

«Метро Москвы» доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play. Приложение позволяет строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. Сервис вычислит время в пути, покажет количество остановок, а также посчитает стоимость поездки. В приложении можно настроить уведомления, которые сообщат о ремонтных работах и вводе новых станций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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