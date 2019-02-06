На вокзал и Красную площадь: названы самые популярные маршруты в московском метро

«За вами следят» - хочется сразу сказать москвичам. Вы заходите, например, утром в мобильное приложение «Метро Москвы», строите маршрут «откуда-куда», а потом становитесь частью большого анализа. Московский метрополитен составил список самых популярных маршрутов и, таким образом, узнал, куда чаще ездят москвичи.

- Ежемесячно пассажиры прокладывают около двух миллионов маршрутов по столичной подземке с помощью сервиса «Метро Москвы», - сообщили в мэрии Москвы.

Загруженными являются станции «Выхино», «Щелковская», а едут пассажиры, как правило, на ближайшие с железнодорожными вокзалами станции. В топ попала центральная станция «Охотный ряд», а также «ВДНХ» и «Арбатская» - тут и объяснения не нужны, ведь рядом Красная площадь, достопримечательности и места отдыха.

В среднем, как подсчитали в столичной «подземке», пользователи сервиса «Метро Москвы» тратят на дорогу от 17 до 36 минут

КОНКРЕТНО

Самые востребованные точки отправления и места назначения

Откуда: «Выхино», «Щелковская», «Новокосино», «Юго-Западная», «Домодедовская», «Новогиреево» и «Медведково».

Куда: «Курская», «Киевская» и «Комсомольская».

О приложении

«Метро Москвы» доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play. Приложение позволяет строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. Сервис вычислит время в пути, покажет количество остановок, а также посчитает стоимость поездки. В приложении можно настроить уведомления, которые сообщат о ремонтных работах и вводе новых станций.