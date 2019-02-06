Tele2 расширила indoor-покрытие на миллион квадратных метров

Среди них Центральный стадион «Динамо», Северо-Западный тоннель, «IQ-квартал» в «Москва-сити» и «СколТех-2». Общая площадь покрытия превысила миллион квадратных метров.

В 2018 году основным направлением технического развития Tele2 в столичном регионе стало качественное покрытие крупных инфраструктурных объектов. Оператор установил indoor-оборудование на всем протяжении автомобильной части Северо-Западного тоннеля: Tele2 проложила более 9 км фидерного кабеля и обеспечила свыше 30 тыс. кв. м покрытия.

Северо-Западный, или Серебряноборский тоннель, относится к сооружениям глубокого залегания (27 метров). Строительство сети здесь имеет свою специфику: все работы по монтажу оборудования требовали перекрытия движения, проходили в ночное время и в сопровождении контролирующих органов. Объект имеет два яруса, а его общая протяженность превышает 3 км. В 2019 году Tele2 планирует обеспечить связью нижнюю часть тоннеля – в перегонах метрополитена Арбатско-Покровской линии, а также Лефортовский автомобильный тоннель.

Еще одним значимым проектом оператора стал реконструированный стадион «Динамо» и прилегающий к нему торговый центр «Арена плаза». Общая площадь «ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо” имени Льва Яшина» составляет 200 тыс. кв. м, а его вместимость превышает 35 тыс. человек. Для обеспечения покрытия сетью специалисты Tele2 проложили свыше 30 км фидерного кабеля и установили более 500 антенн. Tele2 первой среди мобильных операторов развернула indoor-покрытие на данном объекте.

В 2018 году Tele2 первой завершила работы по обеспечению 100%-го качественного покрытия на территории центра «Сколково». Indoor-сеть оператора доступна резидентам инновационного парка в 11 корпусах, общая площадь которых составляет 500 тыс. кв. м. Последним объектом технического развития здесь стал корпус «СколТех-2» общей площадью 133 тыс. кв. м.

Самым масштабным проектом в сфере B2G стало обеспечение покрытия в зданиях «IQ-квартала», куда в ближайшее время планируют переехать три федеральных министерства. Tele2 построила собственную сетевую инфраструктуру, предоставив другим операторам возможность врезки.

Алексей Крушинин, технический директор «Tele2 Москва»:

«Сегодня в столице практически не осталось белых пятен, где отсутствует сеть Tele2. Весь 2018 год мы посвятили строительству сетевой инфраструктуры в крупнейших торговых и бизнес-центрах Москвы, там, где наши абоненты проводят значительную часть времени. Общая площадь объектов, где появился устойчивый сигнал Tele2, превысила миллион квадратных метров. Это сравнимо с общей площадью всех стадионов, построенных к главному спортивному событию прошлого года. Длина проложенного фидерного кабеля сопоставима, например, с расстоянием между Москвой и Калугой».