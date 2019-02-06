Москва выделила более 15 млрд рублей на самые передовые методы лечения рака

Правительство Москвы в течение ближайших трех лет — до 2021 года - выделит 15,6 млрд руб. на современные технологии для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее распоряжение подписано мэром столицы Сергеем Собяниным и опубликовано на официальном сайте мэра города. Документ направлен на повышение качества оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в столице. Из распоряжения следует, что контроль за выполнением решения возложен на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову и министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов столицы Елену Зяббарову.

Напомним, за последние годы в Москве пациентам с онкологическими заболеваниями стали доступны такие современные технологии, как ПЭТ/КТ-томография, операции с использованием робота Да Винчи, гамма-нож, 3D и 4D-лучевая терапия. В столице постоянно расширяются скрининговые программы, например, для раннего выявления рака молочной железы. Во всех взрослых поликлиниках Москвы сегодня работают «онкокураторы», а врачи общей практики и другие специалисты проходят курсы онконастороженности, где их учат распознавать симптомы начинающегося рака.

По состоянию на 1 января 2019 года в городе Москве под наблюдением онкологов состоит 305 тыс. пациентов. В структуре заболеваемости преобладают: у мужчин – рак предстательной железы, легкого, толстой кишки, желудка; у женщин – рак молочной железы, толстой кишки, тела матки.

В 2011-2018 годах пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями возросла почти на 30% – с 51 % в 2011 до 65,4% в 2018 году, а доля пациентов с выявленными заболеваниями на ранних стадиях (I и II) выросла на 11% – с 53,9% в 2010 г. до 60% в 2018 г.

Городские власти считают, что снижение смертности и улучшение результатов лечения онкологических заболеваний было достигнуто за счет комплекса мер по совершенствованию онкологической помощи в Москве, которые включали целый комплекс мер:

- Создание системы маршрутизации пациентов и преемственности в оказании помощи на этапах диагностики, лечения и последующей реабилитации пациентов. Ранее самостоятельные онкодиспансеры вошли в состав профильных городских больниц. Создан единый городской канцер-регистр.

- Профилактика онкологических заболеваний, включая вакцинацию девочек в подростковом возрасте против вируса папилломы человека, которая является наиболее эффективным профилактическим средством против рака шейки матки.

- Создание системы ранней диагностики онкологии. В 46 взрослых поликлиниках работают онкокураторы. Они проводят консультации, направляют пациентов к нужным врачам, отслеживают сроки проведения назначенных исследований.

Врачи общей практики и терапевты проходят учебные курсы онконастороженности, в ходе которых приобретают знания о симптомах рака и предраковых состояний. Расширяются скрининговые программы. В частности, в рамках программы «Скрининг рака молочной железы» бесплатное маммографическое обследование прошли 22 тыс. женщин в возрасте от 50 до 69 лет. Для стимулирования врачей поликлиник к работе по раннему выявлению онкологии введена система грантов.

- Переоснащение городских стационаров современным оборудованием и внедрение новейших методов диагностики и лечения.

В медицинских организациях для взрослых развернуто 2 117 онкологических коек, в т.ч. радиологических – 370. В медицинских организациях для детей развернуто 213 онкологических коек.

В 2018 году в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы зарегистрировано 89 736 случаев госпитализации, в т.ч. детей – 5 630.

Пролечено по высокотехнологичной медицинской помощи 34 821 человек.