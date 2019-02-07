Нарисуем птичкам завтрак!

Такое мероприятие в Москве проведут впервые. Хотя, по сути, это такое же кормление птиц. Только подойти к нему нужно будет творчески.

А именно - нанести на снег рисунки из еды. Вместо красок, лака и мела, использовать зернышки, фарш, несоленую кашу на воде и прочие птичьи вкусности.

Организатор необычного фестиваля, который пройдет с 10 февраля по 10 марта, - ГПБУ «Мосприрода».

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе учреждения, кроме еды, художникам разрешат использовать природные органические материалы. Например, щепу, опилки, лозу, всякие пищевые красители.

Чем можно кормить птиц

По правилам организаторов, изображения могут быть не только плоскими, но и объемными.

- Все материалы для будущих работ участникам надо будет принести с собой, - добавили в «Мосприроде».

Номинации фестиваля «Снежный холст»:

- зимний пейзаж

- обитатели парка

- лето среди зимы

- природа и спорт

- зимняя сказка

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Нужно выбрать природную территорию, направить заявку с указанием количества и возраста участников по электронному адресу, указанному на сайте mospriroda.ru. Там 15 точек. Напротив каждой указан телефон организаторов, адрес электронки, дата проведения и точный адрес места, где пройдет конкурс.

Победителей ждут призы и дипломы. А также публикация работы на официальном сайте «Моспри­роды».

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Как выяснилось, ничто человеческое птицам не чуждо. В том числе усталость, грустное настроение и даже депрессия. Пернатые впадают в нее во время резкой смены погоды и атмосферного давления. Например, в минувшую пятницу было плюс три, а уже в субботу минус четыре. После такого температурного скачка снегири и свиристели сидят, нахохлившись, на ветках и не хотят никого видеть. Ощущение острой тоски и тревоги лишает птиц аппетита и тяги к жизни. Обычно такое бывает после просмотра программы «Давай поженимся» (подробности).