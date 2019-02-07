Студентка журфака МГУ пыталась свести счеты с жизнью из-за любви к преподавателю

Утром в четверг, 7 февраля, факультет журналистики МГУ попал в криминальные сводки. 20-летняя студентка третьего курса в разгар лекции заявила, что сейчас покончит с собой. Однако же преподаватели не растерялись: скрутили ее и заперли в одном из кабинетов.

- На место происшествия выехали сотрудники полиции. Установлено, что девушка была в неадекватном состоянии. Она была госпитализирована в психиатрическую больницу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

По одной из версий, девушка могла находиться под действием наркотических веществ. По другой, приступ могла спровоцировать несчастная любовь. По слухам, она испытывала симпатию к одному из педагогов и кричала на весь кабинет, что не успокоится, пока он не женится на ней.

Однако же, как еще и говорят, у студентки были проблемы с учебой и ее планировали и так отчислить из университета за неуспеваемость и множество долгов.