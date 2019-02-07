Молодые повара делятся знаниями с московскими школьниками

Мероприятие на базе московской школы № 717 организовали члены Экспертно-консультативного совета родительской общественности. Студенты «Колледжа сферы услуг №10» рассказали гостям мероприятия о технике «карвинга» – художественной нарезке овощей и фруктов для украшения блюд. Ранее специалисты «Колледжа сферы услуг №3» при содействии Совета провели не менее интересное мероприятие: занятие «Блюда разных стран мира». Ребята совершили настоящее гастрономическое путешествие по разным странам (Англия, Франция, Испания, Португалия, Япония, Мексика), познакомившись с национальными блюдами народов мира.

Данные мероприятия проводятся общественной организацией в рамках программы «Разговор о правильном питании». «Родители мечтают о том, чтобы их дети росли здоровыми, физически крепкими и умными. Для этого уже в детстве у детей необходимо воспитывать полезные привычки, помогающие заботиться о собственном здоровье. Важное место среди них занимают привычки, связанные с питанием», – отмечено на официальной странице ЭКС РО.

Функция обеспечения маленьких москвичей качественным сбалансированным горячим питанием признана одной из ключевых для всех ответственных структур. На сегодня Москва – регион с наиболее высоким объемом охвата учащихся горячим питанием, им обеспечены 94,01% детей. При этом воспитанники дошкольных учреждений получают 5-разовое горячее питание за счет бюджета.

Процесс организации питания в столице подвергается многоступенчатому контролю. В большинстве учебных заведений Москвы обеспечение школ и садиков питанием возложено на специализированные комбинаты. Они являются первой ступенью контроля: все поступающее продукты должны иметь сопровождающие разрешительные документы. Кроме того качество сырья, а также готовой продукции проверяется в лабораториях при производстве.

По мнению экспертов, система организации социального питания через комбинаты эффективна не только высоким уровнем контроля и технологичностью, но и тем, что коммерческие фирмы заинтересованы в развитии сферы и собственном совершенствовании. Операторы питания за свой счет модернизируют школьные пищеблоки, оснащая их современным оборудованием, повышают квалификацию сотрудников, а также содействуют реализации проектов, повышающих качество услуг. Так, в рамках проекта «Мой школьный ресторан» обычные столовые в учебных заведениях превращают в тематические зоны отдыха для детей. Помимо привычных супов и салатов в меню таких школьных ресторанов включены блюда различных кухонь мира, разумеется, в полезной для детей адаптации. А внедренный недавно электронный сервис заказа меню позволяет учитывать вкусовые предпочтения детей и особенности их здоровья. В режиме онлайн родители теперь могут не только пополнять лицевой счет школьника и отслеживать его расходы, но и составлять меню на ближайшее время, исключая оттуда нежелательные блюда.

Качество отдельных продуктов контролируется Роспотребнадзором. Так, по информации службы, фальсификат наиболее часто выявляется среди молочной продукции. Чтобы партии некачественного масла или творога не попали в пищеблоки образовательных учреждений, их проверяют в специальных распределительных центрах Роспотребнадзора. Там же тестируют качество питьевой бутилированной воды.

В самих учебных заведениях за соблюдением норм и правил организации питания следят бракеражные комиссии, куда входят представители администрации заведения и медработник. Активное участие в контроле принимают сами родители. Формы такого участия различны: взрослые посещают дегустации меню, организуемые комбинатами, вносят свои предложения по корректировке рациона, принимают участие в проверках пищеблоков.

Однако не во всех регионах работа поставлена на таком высоком уровне. «В полном объеме региональные программы по организации питания приняты только в 35 субъектах. В 32 субъектах программы на региональном и муниципальном уровне вообще не разработаны. Организация питания в школах требует дополнительных решений», – считает заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая. В текущем году в Совете Федераций должна быть завершена работа над законопроектом, регламентирующим все стороны организации детского питания на федеральном уровне. Эксперты надеются, что его утверждение поможет решить ряд острых проблем в сфере социального питания.