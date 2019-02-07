Теперь за покупками можно и на авто!

На церемонию награждения победительница новогодней акции "Пятерочки" "Исполняем мечты " Якубова Ирина Игоревна пришла с супругом и пятимесячным сыном. Еще бы! Семье вручат новенький автомобиль! Совершенно неожиданно, и - казалось - неправдоподобно, но так кстати!

- Мы как раз подумывали заменить нашу уже видавшую виды машинку, но молодым родителям это сделать непросто, - рассказывает Ирина. - Естественно, когда мне позвонили и сообщили о выигрыше, я сначала не поверила. - Муж тоже решил, что это чья-то шутка. А потом вдруг выяснилось, что все правда, что все так и есть. Нечего и говорить, что мы были изумлены и очень обрадованы. Тем более, что, на наш взгляд, никаких специальных усилий для победы мы не прикладывали. Как обычно, купила в «Пятерочке» продукты, предъявив "Выручай-карту", и домой пошла. А через некоторое время последовал звонок с сообщением о призовом "KIA Rio ". Так что говорю всем: акции, действительно, работают. Все по правде, по-настоящему. Я не засланный казачок, не подсадная утка, не "своя", не "по блату", а обычный человек с улицы. Просто я часто отовариваюсь в одном и том же универсаме - мы живем неподалеку, и нам удобно сюда приходить.

Компьютер из всех участников акции выбрал номер именно нашей карты. Бывают же чудеса! Мечты в самом деле сбываются. Автомобиль сделает жизнь нашей семьи и мою лично легче и удобнее.

Было приятно посмотреть на счастливую симпатичную семью призеров акции, которая не уставала всех благодарить, а также на тех, кто все это организовал и подготовил.

Купчин Андрей Григорьевич, операционный директор Южно-московского дивизиона торговой сети "Пятерочка", явно тоже был счастлив вручить победителям сертификат от автомобиля, едва сошедшего с конвейера:

- Новый Год - пора чудес и желаний. Устраивая акцию "Исполняем мечты", "Пятерочка" в очередной раз захотела порадовать своих покупателей. Все мечтают о семье, о любви, о домашнем уюте. Но и о земных и вполне материальных вещах люди тоже мечтают - о модных мобильных телефонах, о компьютерных приставках, телевизорах, автомобилях и квартирах. Раз в год, по уже сложившейся традиции, мы проводим вот такую широкомасштабную акцию, посредством которой поощряем наиболее лояльных к нам клиентов и дарим им чудо, сделанное своими руками. По условиям акции, "везунчикам" только и надо было, что приобрести товар на сумму от 555 рублей , предъявив карту лояльности. Причем, если у кого-то не было карты, то это не проблема и не препятствие. "Выручай-карту" можно получить в любой момент на кассе, она выдается бесплатно при условии покупки товаров на определенную сумму, и ее оформление занимает считанные минуты.

Подобные промоакции популярная торговая сеть проводит регулярно. Так что эта акция не первая и не последняя, и шансы что-то выиграть есть буквально у всех.

На настоящий момент "везунчиков", у которых сбылись мечты благодаря "Пятерочке" - свыше 2000 человек. Среди них обладатель новой трехкомнатной квартиры в Москве из Липецка, а также "новообращенные" автомобилисты из Краснодара, Кронштадта, Ижевска, Белгорода и деревни Трошково Раменского района Московской области. Розыгрыш главных призов состоялся 25 января.

В целом за период акции в ней приняли участие более 17 миллионов человек. Если же брать совокупное количество держателей фирменной карты лояльности, то их насчитывается теперь более 29 миллионов.