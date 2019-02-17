2019-02-07T19:44:30+03:00
Происшествия

На севере Москвы сотрудник агрохолдинга пытался зарезать своего директора

После этого нападавший намеревался покончить с собой
Семен ЕЛЕНИН
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Пострадавший Генеральный директор компании «Агрохолдинг Истра» Денис Козлов. Фото agro-istra.ruПострадавший Генеральный директор компании «Агрохолдинг Истра» Денис Козлов. Фото agro-istra.ru
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Настоящие мексиканские страсти разыгрались этим вечером в офисе компании «Агрохолдинг Истра» на улице Зорге. Мужчина с ножом набросился на директора фирмы.

- Около 18:10 в дежурную часть поступил звонок о ножевом ранении, - официально прокомментировали правоохранители. - Приехавшие на выезд сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами произошла ссора. Один нанес другому удар ножом, затем ударил ножом себя. Нападавший задержан, но в итоге оба госпитализированы. В деталях сейчас разбираются оперативники.

Оказалось, первый пострадавший - генеральный директор агрохолдинга Денис Козлов. Перед закрытием к нему пришел на разговор один из сотрудников фирмы.

- Насколько известно на текущий момент, у мужчины были претензии по финансовой части, речь шла о каких-то недоплатах, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Разговор пошел на повышенных тонах. Этот сотрудник схватил нож и несколько раз ударил директора ножом в живот.

Пока обалдевшие очевидцы дозванивались в полицию и скорую, «сотрудник» попытался покончить с собой. У него тоже ножевое ранение в живот. Однако у Козлова гораздо более серьезные повреждения, он в тяжелом состоянии, за его жизнь сейчас борются врачи.

«Агрохолдинг Истра» владеет несколькими предприятиями в Московской и Тверской областях - это птицефабрики, производство и переработка зерна. На сайте компании указывается, что у нее в управлении находится 54 тысяч га земель сельхозназначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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