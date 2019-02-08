Какие здания снесут в столице: По «Дому-2» пройдет новая дорога, а под девятиэтажками - Большое кольцо метро

ТЕЛЕШОУ ПОД БУЛЬДОЗЕРОМ

Эту историю можно назвать самым громким сносом. На пути новой скоростной магистрали оказалась съемочная площадка известного реалити-шоу «Дом-2» в Новой Москве. В этом районе прокладывают трассу из Саларьева до деревни Марьино на юго-западе столицы. Ее планируют построить в 2021 году. Знаменитую телестройку уже переселили на новое место.

ГАРАЖ НЕ ВАШ

Помните рязановскую трагикомедию «Гараж», в которой из-за строительства скоростного шоссе решили снести несколько парковочных мест в кооперативе автолюбителей? История из жизни. Чаще всего именно стоянки, ракушки, пеналы и боксы для машин попадают под снос из-за новой дороги (какую компенсацию и кому дают - см. «Конкретно»).

Сейчас такой снос готовится, к примеру, на северо-востоке столицы, где пройдет участок Северо-Восточной хорды между железнодорожными путями Октябрьского и Ярославского направлений. Для этого здесь уберут несколько автостоянок и гаражно-строительный кооператив на Березовой аллее, улицах Серебрякова, Станционной и в Проектируемом проезде № 1567. Районные управы и префектура уже собирают заявления жителей на выплату компенсации, копии членских книжек и гражданских паспортов, подтверждающих права пользования гаражными боксами. Кстати, гаражи подмяло под себя и Московское центральное кольцо (МЦК) во время строительства и реконструкции путей.

УСТУПИЛИ МЕСТО ПОДЗЕМКЕ

Новая станция метро «Улица Народного Ополчения» Большой кольцевой линии (БКЛ) потеснила четыре жилых дома на северо-западе города, в районе Хорошево-Мневники. Чтобы освободить площадку для строящегося участка БКЛ, пришлось расселить две девятиэтажки и две хрущевки на проспекте Маршала Жукова. Их сейчас сносят. Новые квартиры жителям выдавали в многоэтажке на Карамышевской набережной в том же районе. Вынужденным новоселам оплатили за счет городского бюджета все расходы на переселение - установку телефона, регистрацию договора на новую квартиру в реестре недвижимости, а также транспорт для переезда и грузчиков. Если жители найдут недоделки в квартирах, ремонт тоже сделают за счет городского подрядчика.

И ЕЩЕ

Если во время строительства под снос попадают:

- огороды и хозяйственные постройки - за них могут выдать денежную компенсацию или другой участок по согласованию с собственником;

- дачные домики - вместо них предлагают денежную компенсацию;

- храмы - для них подбирают свободный участок по соседству;

- скверы - взамен строители обычно высаживают новые деревья рядом с этим участком.

КОНКРЕТНО

Получаем компенсацию

1. На какую помощь могут рассчитывать собственники сносимого здания...

- Если мешающее строительству здание или сооружение придется сносить, тогда его собственнику выплачивается денежная компенсация. Для этого между государственным заказчиком строительства и собственником подписывается соглашение или договор. Сумма компенсации высчитывается индивидуально на основании отчета об оценке. Этот документ готовит независимая оценочная фирма.

Исключение - снос жилого дома и отдельные случаи с единственным жильем. В этой ситуации с согласия собственника возможна компенсация в виде квартиры. Как правило, физические и юридические лица предпочитают самостоятельно, получив компенсацию деньгами, подобрать себе другой земельный участок или квартиру, дом.

2. ...и автолюбители?

- Что касается частных гаражей москвичей, то выплата денежной компенсации за них прописана в отдельных правилах. Жителям ничего сложного делать не требуется. При сносе гаражей работники префектуры заранее сообщают об этом владельцам машино-мест и составляют адресные и пофамильные списки. Затем префектура выпускает распоряжение, на основании которого автолюбителям выдают компенсацию.

3. Сколько денег дадут?

- Помощь города и компенсация полагаются тем, у кого сносимое здание, гараж или другое сооружение оформлены по закону и есть необходимые документы на собственность. Суммы у всех разные в зависимости от места, где находится постройка, наличия рядом с ней инженерных коммуникаций, технического состояния, в том числе и материала, из которого она возведена. Так, гаражи у одних хозяев - из кирпича, у других - из листового железа. Поэтому компенсация может составить примерно от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. А жильцам сносимого дома на проспекте Маршала Жукова, к примеру, при их согласии выдавали вместо старого жилья новые квартиры с отделкой и компенсацию на ремонт в среднем от 300 до 500 тысяч рублей.