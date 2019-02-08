Наше Подмосковье. Инвестиции в здоровье

В ходе недавней встречи президента страны Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьёва был сделан акцент на привлечении в регион инвестиций. «Это одно из генеральных направлений для того, чтобы обеспечивать наши планы развития. Московская область, безусловно, привлекательна и в смысле инвестиций», - отметил президент. Вчера в Подмосковье состоялся запуск нового фармацевтического предприятия «Оболенское» - один из значимых результатов по работе с инвесторами.

Стоит отметить, что соглашение инвестора и Московской области о строительстве производства было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в мае прошлого года. Прошло чуть больше полугода - цеха возведены, конвейеры запущены. Общая территория завода - 6 гектаров, а площадь производственных помещений - 14 тысяч квадратных метров.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

«Оболенское» будет производить большой список лекарств самых востребованных терапевтических направлений - средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, нормализации пищеварительного тракта и обмена веществ, противомикробные препараты и многое другое.

Важно, что благодаря развитию новых фармацевтических предприятий, в том числе в Подмосковье, Россия увеличивает долю лекарств отечественного производства - это серьезный вклад в программу импортозамещения.

- Новый современный завод, построенный, как говорят, по последнему слову техники, сегодня начал работу, - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Широкая линейка медицинских препаратов отечественного производства. Это еще и рабочие места, налоги в местный бюджет, поэтому мы благодарим инвесторов. Знаю, что у них есть следующие планы по расширению, по дальнейшим инвестициям.

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, в свою очередь, отметил, что Московская область сегодня является одним из флагманов развития фармацевтической отрасли в России. «Мы сегодня, обойдя это предприятие, убедились в том, что здесь самые современные промышленные технологии внедрены», - подчеркнул он.

После выхода предприятия на полную мощность здесь будут работать 350 человек - в основном местные жители, конечно же. При этом средняя зарплата на заводе - 63 тысячи рублей.

Андрей Воробьёв осмотрел производственные цеха, пообщался с работниками завода.

- Зарплата достойная, условия труда высокие, - отметил губернатор. - Поэтому я очень рассчитываю, что завод будет успешно работать.

Производство в цифрах.

«МЫ БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ ИНВЕСТОРОВ»

Напомним, одна из глобальных задач, которую губернатор ставит перед подмосковным правительством, - создание новых рабочих мест во всех муниципалитетах, чтобы доля жителей Подмосковья, которые каждый день ездят на работу в Москву, постепенно уменьшалась. Об этом, в частности, Андрей Воробьёв говорил во время своего январского обращения к жителям области.

Для привлечения новых инвесторов, которые создают рабочие места, в Московской области действует большая программа льгот, субсидий, по максимуму сокращены сроки получения всевозможных разрешений. Например, фармакологической компании «Оболенское» помогли уменьшить расходы на строительство некоторых участков нового завода.

- Правительством Московской области была предоставлена субсидия на создание объектов инженерной инфраструктуры на сумму 83,1 миллиона рублей, - заявил зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов.

- У нас в городском округе Серпухов развивается фармкластер - это не только сам Серпухов, но и Оболенское, Пущино, - напомнил губернатор. - Мы откроем кластер, который будет предполагать работу 7 - 10 современных предприятий. Это тоже не за горами, соглашения подписаны. В этом году начнется строительство новых заводов. Мы будем всячески поддерживать наших инвесторов.

Председатель совета директоров инвестиционной компании АФК «Система» Владимир Евтушенков, в свою очередь, отметил: «Мы рассчитываем, что с созданием крупного предприятия исчезнет большая составляющая иностранных поставок. Мы хотим участвовать и в создании здесь медицинского кластера. Подмосковье становится огромной промышленной и индустриальной областью».

Конкретно

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«За прошлый год мы впервые привлекли 820 миллиардов рублей инвестиций. Это плюс 12% к уровню прошлого года. А в целом за 6 лет мы создали в Подмосковье порядка 300 тысяч рабочих мест».

(Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор Московской области, - в своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья.)