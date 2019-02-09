Москвичи выстроились в ночную очередь за кроссовками Nike

Стоять в очереди за кроссовками - в столице довольно модная тема. Компании обещают, что коллекции лимитированные, а значит в Москве ты будешь самый модный, если купишь одну из пар. А привозят обычно около 100 штук. Самые большие очереди выстраиваются за кроссовками американского рэпера Канье Уэста возле торгового центра "Цветной". Пара обычно стоит около 16-20 тысяч рублей, но модников такая сумма не пугает.

Новая очередь образовалась 9 февраля около 22.00 в Столешниковом переулке.

- Девушка, а можете купить мне еще одну пару кроссовок, - подошел из очереди ко мне парень.

- В смысле? - удивилась я.

- Там девушек пускают без очереди. А мне еще одни нужны, - просил парень.

Новая очередь образовалась 9 февраля около 22.00 в Столешниковом переулкеФото: Алиса ТИТКО

В очереди стояли практически одни парни, а девушки уже и, правда, смотрели со стороны на происходящее, держа в руках по одной-две коробки с кроссовками.

- А что тут происходит? Скидки? - спрашиваю у покупательниц.

- Нет, - отвечает москвичка Алина.

- Очередь за кроссовками Канье Уэста?

- Нет.

- Ладно, какие вы кроссовки купили?

- Nike air max 90 "off-white".

- Это какие-то крутые кроссовки?

- Ну, как сказать. Стоят 5000 рублей. Просто лимитированная коллекция. Их даже меньше 100 штук привезли. Хотелось себе такие вот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/690965" frameborder="0"></iframe> В Столешниковом переулке очередь за кроссовками Nike.

Сами девушки говорят, что заранее записывались на сайте, получали подтверждение и только по нему сейчас смогли купить кроссовки.

- Мы не ожидали такого ажиотажа. Явно все эти парни перекупщики. Потом выставят в интернете по 50 тысяч, - говорила москвичка Анна.

Подобные модели уже продаются на сайтах в разы дороже

И подобные модели уже действительно есть на "Авито" и "Юле" в разы дороже. Например, кроссовки в светлом цвете за 40 000 рублей уже проданы, а в золотистом за 30 000 рублей еще можно купить.

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