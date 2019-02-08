2019-02-08T10:21:46+03:00
Общество

Московский кредитный банк запустил для своих клиентов вклад «МЕГА Онлайн»

Вкладчики могут сами выбирать срок размещения средств от 3 до 36 месяцев
Ксения БОГДАНОВА
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Московский кредитный банк с 1 февраля запустил для своих клиентов новую услугу — вклад «МЕГА Онлайн». Особенность нового рублевого вклада — гибкий срок размещения: вкладчики могут сами выбирать, на какой срок располагать денежные средства, в зависимости от своих целей. Доходность по вкладу составляет до 8% годовых при сроке размещения от 3 до 36 месяцев.

Вклад «МЕГА Онлайн» можно оформить только в мобильном приложении и в интернет-банке «МКБ Онлайн». Благодаря гибкой системе размещения клиенты могут сами выбирать доходность по вкладу — она зависит от срока. Открывая вклад на 3-5 месяцев, вкладчик получает доход в 7% годовых. При размещении денежных средств на 6-8 месяцев доходность будет составлять 7,25% годовых; по вкладу на 9-11 месяцев - 7,5% годовых; на 12-17 месяцев - 7,75% годовых и на срок от 18 до 36 месяцев — 8 % годовых. Минимальная сумма для открытия вклада - тысяча рублей, максимальная - 20 млн. рублей.

По словам Алексея Охорзина, директора департамента розничных продуктов МКБ, возможность оформления вклада через мобильное приложение и интернет-банк экономит время клиентов. Дистанционность также позволяет получать максимальную доходность от вложенных средств вне зависимости от местоположения клиента и времени суток.

- Новый онлайн-вклад отличается своей гибкостью: клиент не ограничен фиксированными сроками, и может самостоятельно выбирать срок размещения вклада с шагом в 1 месяц, исходя их своих потребностей и целей, - прокомментировал Алексей Охорзин.

Для вкладов длительностью до 330 дней предусмотрено пополнение вклада в течение первых 95 дней, для вкладов на срок до 12 месяцев — пополнение в течение первых 185 дней. Проценты перечисляются каждый месяц на отдельный счет. При этом частичное снятие средств не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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