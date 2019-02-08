В честь 23 февраля: Московский кредитный банк предлагает кредит «Нашим защитникам»

Главный мужской праздник - 23 февраля в Московском кредитном банке встречают необычной акцией. Клиентам - обладателям военного билета банк предлагает специальный кредит «Нашим защитникам». Ставка по кредиту - от 10,5% годовых, оформить его можно без поручительства и обеспечения. Срок рассмотрения заявки - от 1 часа.

Воспользоваться предложением могут только те клиенты, у кого на дату подачи заявки нет уже действующих кредитов в Московском кредитном банке. Для всех остальных банк предлагает особые условия: можно получить наличными от 200 тысяч до 3 млн. рублей на срок от 6 до 180 месяцев. Клиент может в любой день досрочно погасить кредит — частично или досрочно.

- Наше специальное предложение в преддверии праздника будет особенно актуально, - подчеркнул Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка. - Мы снизили ставку по потребительскому кредиту до 10,5% годовых, чтобы наши клиенты могли воспользоваться доступным кредитом.

После принятия банком положительного решения оформить кредит можно в любой день в течение месяца. Ежемесячные платежи по кредиту удобнее всего осуществлять через сервис МКБ-платежи, в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн». Также погасить ежемесячный взнос можно в одном из 6400 платежных терминалов банка.