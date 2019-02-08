2019-02-08T17:04:15+03:00
Общество

В честь 23 февраля: Московский кредитный банк предлагает кредит «Нашим защитникам»

Воспользоваться им могут все, у кого есть военный билет
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Главный мужской праздник - 23 февраля в Московском кредитном банке встречают необычной акцией. Клиентам - обладателям военного билета банк предлагает специальный кредит «Нашим защитникам». Ставка по кредиту - от 10,5% годовых, оформить его можно без поручительства и обеспечения. Срок рассмотрения заявки - от 1 часа.

Воспользоваться предложением могут только те клиенты, у кого на дату подачи заявки нет уже действующих кредитов в Московском кредитном банке. Для всех остальных банк предлагает особые условия: можно получить наличными от 200 тысяч до 3 млн. рублей на срок от 6 до 180 месяцев. Клиент может в любой день досрочно погасить кредит — частично или досрочно.

- Наше специальное предложение в преддверии праздника будет особенно актуально, - подчеркнул Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов Московского кредитного банка. - Мы снизили ставку по потребительскому кредиту до 10,5% годовых, чтобы наши клиенты могли воспользоваться доступным кредитом.

После принятия банком положительного решения оформить кредит можно в любой день в течение месяца. Ежемесячные платежи по кредиту удобнее всего осуществлять через сервис МКБ-платежи, в мобильном приложении и интернет-банке «МКБ Онлайн». Также погасить ежемесячный взнос можно в одном из 6400 платежных терминалов банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Число вылетов санитарной авиации в 2019 году планируют увеличить вдвое
В московском метро тестируют поезда "Москва-2019"
Пять станций красной ветки метро закроют на неделю
В Подмосковье задержали серийного автоугонщика
Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные
Грабитель-«Терминатор» напал на АЗС в Подмосковье
Пятнадцать парков создадут и реконструируют в 2019 году
Мост на Карамышевской набережной Москвы-реки построят до конца 2019 года
Сергей Собянин рассказал о совершенствовании си­стемы лечения рака
Международный фестиваль науки пройдет в Подмосковье
Московских водителей призвали быть осторожнее на дорогах и соблюдать дистанцию
Грабители обчистили курьера интернет-магазина, который принес им смартфоны
Москва возглавила рейтинг лучших мест для путешествий на Масленицу
В московском бизнес-центре «Гидропроект» завершен демонтаж рухнувшего козырька
Спасатели исследуют здание на Никитском бульваре на угрозу обрушения
Московский зоопарк приглашает отметить День всех влюбленных
Москвичи смогут платить за "коммуналку" с помощью QR-кода
Водителей призвали к бдительности из-за гололеда
Мэрия обратилась к москвичам с просьбой убрать свисающий с их балконов снег
Жители Подмосковья сдали на утилизацию более 7,5 тысяч елок
Пассажиропоток на МЦК в январе вырос на 10%