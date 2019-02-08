2019-02-08T12:28:02+03:00
Происшествия

В Домодедово самолет столкнулся с фонарем

По предварительным данным, лед на рулежной дорожке стал причиной потери управления
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Около 20.30 борт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Тюмень — Москва, приземлился и потерял управлениеОколо 20.30 борт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Тюмень — Москва, приземлился и потерял управление
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В столичном аэропорте «Домодедово» самолет столкнулся с фонарем. Было это еще 6 февраля. Около 20.30 борт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс ТюменьМосква, приземлился и потерял управление. В аэропорте факт скрывать не стали.

- При рулении по перрону на место стоянки самолет задел мачту освещения. Пострадавших нет, - прокомментировали в пресс-службе «Домодедово».

На борту было 58 пассажиров, два пилота и три бортпроводника. Аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа.

- Предварительными данными установлено, что потеря управляемости самолетом произошла во время руления к месту стоянки из-за наличия льда на рулежной дорожке, - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. - Несмотря на принятые со стороны экипажа действия, воздушное судно продолжило неуправляемое движение до столкновения с мачтой освещения, в результате чего повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла.

Следователи уже начали проверку. А в аэропорте говорят, что коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов. К выяснению обстоятельств присоединилась и прокуратура.

- Проведение проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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